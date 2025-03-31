啟德表演賽｜主辦方談為何選址香港　指4豪門「會帶最好陣容」

利物浦、阿仙奴、熱刺和AC米蘭今夏將在「香港足球盛會2025」獻技，利物浦和AC米蘭會在7月26日合演「渣打盃」，復刻2005年歐聯決賽；阿仙奴和熱刺則會在7月31日，出戰首次在海外舉行的北倫敦打吡。

賽事主辦方TEG Sports講述為何選址香港，亦強調4支球隊都會以最強陣容來港。



利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，出席記者會與小球員互動。（盧翊銘攝）

早在今次表演賽公布前，今年2月已傳出去年國際邁亞密訪港的主辦方、「美斯風波」主角Tatler Asia，計劃跟TEG Sports合作舉辦表演賽，惟最後有指Tatler Asia遭港府「落閘」，TEG Sports終自行舉辦賽事。TEG Sports過去已在全球多地舉辦過多場足球表演賽，包括利物浦、曼聯的美國和亞洲之旅等等，經驗豐富。

利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，出席記者會與小球員互動。（盧翊銘攝）

TEG Sports總監Rachel Carroll周一（31日）出席發布會後接受訪問，她表示花了多個月跟港府就今次賽事商討，但港府和啟德體育園方面一直都展示出歡迎的態度，彼此合作愉快，談到為何今次選址香港、而不是過往常辦賽事的新加坡，她說：「看看這個出色的球場（指啟德主場館），一直以來，我們都希望為香港球迷帶來一些事，現在有了新球場，時機成熟了，而且我們的合作夥伴、球會都想來香港。」

利物浦名宿占士與AC米蘭傳奇隊長巴里斯現身記者會。（盧翊銘攝）

被問到之前是否計劃跟Tatler Asia合作，她未有正面回應：「我們今天清晰地宣布了，賽事的主辦是TEG，我們在全世界，包括亞洲、英國、紐西蘭、澳洲、美國舉辦過超過50場賽事，我們跟這些球會合作了好多年，在本地也有很多合作單位，包括港府、旅遊發展局、啟德、香港足總，還有香港本地的公司。」

利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，出席記者會與小球員互動。（盧翊銘攝）

對於跟政府商討的過程中，有無對於球隊陣容的顧慮，Rachel Carroll道：「這4支球會的品牌都極大，也是歷史源遠流長的球隊，這些球隊不是只着重一個球員，而是4支規模很大的球隊，有着競敵關係，而且這是他們的季前集訓，他們會帶來全隊球員。」她續道：「他們一直在全世界踢表演賽，賽事也有他們的贊助商參與，他們會確保場上的賽事精彩。」

TEG Sports總監Rachel Carroll表示花了多個月跟港府就今次賽事商討，彼此合作愉快。（盧翊銘攝）

她透露，有就賽事申請盛事基金，但仍在辦理有關程序，未有透露申請金額。對於今次賽事沒有本地球隊參與，她說：「今次是個好機會去將啟德主場館推廣到世界，參賽球會之間也有很深遠的競敵關係，能將這樣的對賽帶去啟德，吸引全世界的目光，是十分合理的，當然，我們也希望未來有本地球隊參與去對戰外地球隊，這樣的比賽也有其市場。」

利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，出席記者會與小球員互動。（盧翊銘攝）

香港足球盛會2025

地點：香港啟德主場館

比賽日程

● 渣打盃 – 利物浦 vs AC米蘭：2025年7月26日(星期六)

● 阿仙奴 vs 熱刺：2025年7月31日(星期四)



專屬球迷體驗與公開訓練環節：

● 利物浦：2025年7月24日(星期四)

● 熱刺：2025年7月29日(星期二)

● 阿仙奴：2025 年7月30日(星期三)



票價：

● 比賽日門票：港幣$399元至2,499元

● 公開訓練門票：港幣$99元至299元



有關購買門票的地點資訊將很快公佈。如欲獲得門票的球迷，可以先在網上登記資料 https://tegsport.com.au/，以獲取更多官方資訊及公開銷售日期的消息。