中國女排換帥　趙勇接替蔡斌任主教練　賴亞文透露曾徵詢郎平意見

中國女排換帥，由執教遼寧女排多年的趙勇接替蔡斌，成為中國女排新主教練。趙勇的教練團隊包括贏得2004年奧運金牌的退役名將楊昊。國家體育總局排球運動管理中心主任賴亞文表示，他們徵詢過郎平等前女排主帥的意見，亦聽取過不同排球界前輩及各地女排一隊教練的建議，大多數人都推薦趙勇。



中國女排來到換血期，今次的集訓名單中出現多位新血。（Getty Images）

賴亞文透露這次選帥徵求了郎平等前女排主教練的意見。在十幾名推薦報名人選中，排球運動管理中心聽取了排球界領導前輩以及各地女排一線隊主教練的意見，其中大多數推薦趙勇擔任主教練。他說：「郎平對年輕教練寄予厚望，表示機會應留給年富力強的教練員，會為年輕的教練員、運動員加油鼓勁。」

趙勇出任中國女排主帥。（新華社微博）

現年50歲的趙勇曾在遼寧女排任職多年，擁有約23年執教經驗，曾帶領遼寧青年男排、國青男排和遼寧女排。2023年，他率領以國家隊二線陣容為班底的中國大學生女排奪得成都大運會冠軍。2024年，他率隊奪得U17女排世錦賽冠軍。在他執教遼寧期間，培養出丁霞、顏妮等名將。

賴亞文表示：「（趙勇）具備一定的抗壓能力，重視訓練作風培養和隊伍管理，在能力水準、執教經驗、工作作風、心理素質等方面符合中國女排主教練崗位要求，是一名能夠傳承並弘揚新時代女排精神、願意為排球事業無私奉獻、年富力強的優秀教練員。」

名將楊昊加入教練團。（Getty Images）

另一焦點是奧運冠軍楊昊首次加入教練組，與袁靈犀、于飛、張晨共同組成趙勇的教練團隊。雅典奧運冠軍楊昊跟趙勇合作過。在2023年的成都大運會上，楊昊曾以助理教練的身份輔佐過趙勇。賴亞文表示，楊昊退役後一直在一線帶隊、從事教練員工作，既能用親身經歷做好傳承，亦會是隊員與主教練之間的溝通橋樑。

中國女排主將李盈瑩。（路透社）

新一屆中國女排隊員共有19人，徵召了大量新血，老隊員有龔翔宇、王媛媛、王夢潔和李盈瑩4位世界冠軍。王奧芊、楊舒茗、范泊寧、張籽萱等多名不滿20歲的國青隊、國少隊球員首次進入國家隊。新一屆中國女排將從6月的世界女排聯賽開啟新一個周期的比賽，8月還迎來女排世界錦標賽。