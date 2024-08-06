巴黎奧運中國女排｜出局後何去何從　不缺好球員教練位置才最頭痛

上屆奧運中國女排在主將朱婷帶傷上陣下，分組賽出局；3年後改由大熟大勇的李盈瑩領軍，傷癒的朱婷在巴黎奧運由主角變配角，表現耳目一新，小組首名出線，但由於獲勝局數不及另外兩支小組首名球隊巴西及意大利，因此八強便要遇上強敵土耳其，終在力戰五局下2：3敗陣。

東京奧運中國女排在首場分組賽0：3負土耳其，巴黎奧運八強又是遇上她們，戰況不同，結果還是一樣。29歲的朱婷宣告今屆是她最後一屆奧運，「後朱婷時代」中國勢必再經歷一場砍掉重練。換血勢在必行，中國從不缺好球員，教練人選可能才是中國女排未來發展的最大考驗。



中國女排巴黎奧運八強止步，向支持者鞠躬。（路透社）

中國女排落敗 球迷不怪球員 只鬧教練團

今年6月中國女排才跟土耳其在世界排球聯賽（VNL）香港站碰頭，當時也是打足五局，贏的是中國隊。那一仗朱婷沒有上陣，全場坐在後備席，相對土耳其進攻集中在華加絲（Melissa Vargas）一人身上，中國女排在落後兩局下合力打出中國女排快速多變的傳統，以局數3：2反勝土耳其，送給香港球迷一場精彩的逆轉勝。

來到奧運賽場再遇土耳其，中國女排主教練蔡斌在關鍵第五局的換人，成為球迷狠批一環，換人未帶來效果，反而影響攻守節奏，紛指「我搞不懂有蔡斌第五局的換人」，更有網民質疑，「VNL香港站已試過，連抄自己功課也不會」。張常寧在VNL香港站表現突出，在巴黎奧運賽場卻只負責後備上陣發球，不少人也不明所以。

事實上，蔡斌從郎平在東京奧運後卸任再次出山領軍，外界對他的批評不絕，從他的選人、排陣到臨場調動，都一直受到傳媒和球迷批評。巴黎奧運八強止步後，蔡斌再成戰靶。

29歲的朱婷宣告今屆是她最後一屆奧運。（路透社）

中國女排教練這個三煞位好難做

體育界有幾份工特別難做，英格蘭男子足球國家隊領隊首當其衝，中國女排主帥的難度相信也不相伯仲，地位崇高如郎平，3年前也在東京奧運後被辭退，還有誰有能力坐上這個「三煞位」？

正所謂希望愈大，失望愈大，中國在各項團體球類運動大都表現未如理想，以國足為例，大家早已習慣失望，已不會再對他們有任何幻想和希望，唯獨是往績和表現最強大的中國女排，無論任何環境和人腳總是被賦予極高期望。任何一支球隊都有高低起跌，這種近乎不切實際的高期望，更令中國女排主帥這個本已不易做的位置，難上加難。

中國女排主教練蔡斌。（路透社）

郎平1984年以球員身份領中國女排首奪奧運金牌，她1995年歸隊掌帥，帶領中國女排從谷底中重回正軌，1996年奧運再入決賽，獲得一面銀牌，她在1998年卸任；2004年中國再次在奧運奪金，領軍的是陳中和，4年後北京奧運主場出戰，陳中和領軍在四強與郎平帶領的美國相遇，贏的是美國隊，中國女排只獲銅牌。

此後中國女排經歷起起跌跌，直到2013年郎平回國重新掌帥，培養出朱婷、惠若琪、袁心玥等新一代主力，領軍在2016奧運再奪金牌，可惜5年後的東京奧運，主力朱婷帶傷上陣下球隊發揮未如理想，分組賽出局下連郎平也受盡抨擊，終被辭退。

中國女排東京奧運失利，郎平被辭退。（Getty Images）

一個連郎平也坐不穩的位置，還有什麼人做得了？不知是否基於單純基於語言障礙，中國女排似乎不會考慮外籍教練，如此一來，人選無論是蔡斌還是任何人，分別也不會太大，就是無論如何都會成為落敗戰靶。奧運八強對土耳其止步，場面上不算太壞，然而對矢志爭冠的中國女排而言，這結局很大機會令本已受盡批評的蔡斌帥位不保。

蔡斌去留不是大問題，最頭痛是應該找誰上任？尤其曾屢次歸隊救駕的郎平，隨上屆被如此高調踢走後，已再不是一個可行選項。

中國女排巴黎奧運大軍名單及年齡：

丁霞（34歲；下屆38歲）

刁琳宇（30歲；下屆34歲）

鄭益昕（29歲；下屆33歲）

朱婷（29歲；下屆33歲）

張常寧（28歲；下屆32歲）

王夢潔（28歲；下屆32歲）

袁心玥（27歲；下屆31歲）

王媛媛（27歲；下屆31歲）

龔翔宇（27歲；下屆31歲）

高意（26歲；下屆30歲）

李盈瑩（24歲；下屆28歲）

吳夢潔（21歲；下屆25歲）

莊宇珊（21歲；下屆25歲）*替補

