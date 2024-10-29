女排︱朱婷復出首仗表現平平　聯手巴西星將科內利亞諾開季5連勝

意大利職業球會科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano）今季邀得兩大巨星加盟，一個是巴西隊長嘉比（Gabriela Guimarães），另一個是中國名將朱婷。

朱婷今年6月簽約加盟，隨巴黎奧運中國女排8強止步，哭別奧運舞台，這位中國星將未有按時歸隊，因私事延至10月7日才前往球隊訓練，錯過新東家開季。不過科內利亞諾在嘉比領軍下呈無敵姿態，先贏得意大利超級盃，開季亦4連勝，來到第5場聯賽朱婷終於復出上陣。



巴西隊長嘉比與朱婷今夏雙雙加盟科內利亞諾。（科內利亞諾專頁）

意甲女排豪門連簽嘉比朱婷添星味

2012年才成立的科內利亞諾戰績彪炳，已連續6季贏得意甲女排冠軍，並兩度捧起歐洲聯賽冠軍，球隊本身已經有不少實力戰將，自由人是有份協助意大利在巴黎奧運奪金的主將珍娜露（Monica De Gennaro），二傳手是波蘭隊長禾露絲（Joanna Wołosz），快攻手費靴（Sarah Louise Fahr）、盧比安（Marina Lubian）皆為意大利隊的奧運金牌成員，主教練正是帶領意大利女排首奪奧運金牌的辛達尼利（Daniele Santarelli）。

今季球隊落重本簽入兩大巨星，明顯是希望加強星味，嘉比2019年首度離開巴西聯賽，效力土耳其豪門華基夫銀行（VakıfBank S.K.）轉眼已是5年，今年首度轉戰意大利，她表示希望盡快適應。身穿球隊1號球衣，嘉比攻力暫時未及在國家隊平穩，無阻球隊聯賽5連勝，今場首度與朱婷聯手面對貝加莫（Volley Bergamo），巴西隊長個人獨得14分，領軍局數3：0（25：13、25：17、25：23）擊敗貝加莫，連同超級盃在內已開季6連勝。

朱婷首度為科內利亞諾上陣。（科內利亞諾專頁）

曾前後腳加盟華基夫銀行 兩巨星首度合作

朱婷10月7日歸隊後先作適應訓練，第2輪聯賽未入大軍名單，之後兩場榜上有名但未上陣，來到今仗終於首度登場。身穿4號球衣的朱婷，首度為科內利亞諾上陣，正選出場只在頭兩局落場。

朱婷與嘉比頭兩局一起擔任主攻手，輕鬆連贏兩局，朱婷收穫6分，第3局獲安排退下來休息，球隊取得5連勝後續居榜首。朱婷曾效力華基夫銀行3季，她2019年離隊後嘉比才來到，二人「前後腳」加盟未有機會合作，如今中國和巴西女排兩大巨星終有聯手機會。

朱婷賽後被小球迷包圍。（科內利亞諾網頁）

球隊主帥：陣中重要武器和關鍵球員

朱婷久疏戰陣，15次扣球只有4次成功得分，另有1次失誤，發球、攔網各得1分，接一傳成功率40%，攻守效率均有待改善。外界關注她手部進行手術後，一直未能回復昔日最高水平，在陣容強大的科內利亞諾，有嘉比掛帥，也有瑞典得分王赫姬（Isabelle Haak）在陣，朱婷的得分壓力大減，或有助她逐步重拾高峰。

朱婷在新球會恐怕要由鐵打主力淪為替補角色，但主帥辛達尼利對她讚賞有加，指她態度非常積極，全程投入訓練，「我們會給她足夠的時間適應球隊節奏，並在體能狀態達標後讓她融入球隊，她將成為我們陣容中另一重要武器和關鍵球員。」

就算未重拾佳態，中國巨星首度登場，已盡顯個人魅力，朱婷賽後被一班小球迷重重包圍要求簽名及合照，她亦來者不拒。