世界排球聯賽｜女排香港站6月上演　中國、日本、意大利來港競逐

世界排球聯賽公布新一季分站資訊及球隊分組，當中，女排賽事香港站將會在6月舉行，包括中國、日本和意大利在內的勁旅都會來港角逐。



2025年的世界排球聯賽制度有所更動，男排和女排的參賽隊數，都由16隊增至18隊，當中，男排加入了中國及烏克蘭隊，女排則有捷克和比利時加入。

球隊今屆不會再分為核心隊及挑戰隊，會先作為期3周的預賽，每個星期分為3組、每組６隊，分別在一個主辦城市作賽，每隊都會在3個星期間打12場比賽。

中國女排將再度來港出戰世界排球聯賽。（Getty Images）

當中，世界女排聯賽第二周，香港成為主辦城市之一，將會迎來中國隊、世界排名第一兼奧運金牌意大利隊、日本隊、泰國隊、捷克隊和保加利亞隊，比賽日期為6月18至22日，售票詳情稍後會再公布。

打畢預賽後，排名最高的8支球隊可出線，在總決賽爭奪總冠軍，女排決賽會在7月23至27日舉行，男排決賽則會在7月30日至8月3日舉行，主辦城市將另行公布。

在巴黎奧運奪金的意大利女排，也會來港作賽。（Getty Images）

2025世界排球聯賽參賽球隊：

女排：比利時、巴西、保加利亞、加拿大、中國、捷克、多明尼加共和國、法國、德國、意大利、日本、韓國、荷蘭、波蘭、塞爾維亞、泰國、土耳其及美國

男排：日本、加拿大、荷蘭、多明尼加共和國、塞爾維亞、保加利亞、意大利、德國、巴西、捷克、美國、韓國、土耳其、比利時、波蘭、泰國、中國、法國

2025世界排球聯賽賽程：

女排

6月4至8日：渥太華（加拿大）、里約熱內盧（巴西）、北京（中國）

6月18至22日：伊斯坦布爾（土耳其）、香港（中國）、貝爾格萊德（塞爾維亞）

7月9至13日：阿培頓（荷蘭）、阿靈頓（美國）、關東（日本）

男排

6月11至15日：斟北克（加拿大）、里約熱內盧（巴西）、西安（中國）

6月25至29日：布爾加斯（保加利亞）、芝加哥（美國）、貝爾格萊德（塞爾維亞）

7月16至20日：格但斯克（波蘭）、盧布爾雅那（斯洛文尼亞）、關東（日本）