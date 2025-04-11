英超｜沙拿享受足球續約利物浦兩年　願留下因為球隊仍有力爭標

利物浦球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）續約兩年至2027。這名32歲埃及翼鋒與利物浦的合約原本在今夏屆滿，有傳他會離隊以自由身到沙特阿拉伯「掘金」，但利物浦今日在官網宣布沙拿續約留隊的消息。



沙拿與利物浦續約至2027年。（Getty Images）

沙拿在2017年夏天從羅馬來投，踢出生涯高峰，為利物浦贏得英超、足總盃、聯賽盃、歐聯、世冠盃等榮譽，而他個人更加3次贏得英超神射手。在今季，沙拿仍寶刀未老，各項賽事45次上陣入32球，其中27個英超入球，令他在今季英超射手榜遙遙領先。

他接受利物浦官網訪問表示：「我當然非常興奮，我們現在擁有一支優秀的團隊。過去，我們也是一支優秀的球隊。之所以續約，是因為我認為我們有力贏錦標，而且我仍然很享受足球。」

沙拿與利物浦續約至2027年。（Getty Images）

「太正嘞！我在這裏經歷了最巔峰的時刻。我效力了8年，希望可以踢到10年。好好享在這裏的生活，享受足球。我度過了職業生涯最美妙的一段時間。」他說：「我想告訴球迷，我非常高興來到這裏。續約是因為我相信，我們能一起贏得更多的重要錦標。請繼續支持我們，我們會全力以赴，希望未來可以贏得更多。」

在利物浦的主將中，中堅華基爾雲迪積克及右閘阿歷山大阿諾特都是今夏約滿，前者曾表示續約有進展，而後者則盛傳加盟皇家馬德里。