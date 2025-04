啟德表演賽攻略｜利物浦/AC米蘭/阿仙奴/熱刺獻技　門票4.30預售

香港足球盛會2025|世界四大足球會利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺將在7月訪港,並在啟德體育園主場館上演兩場表演賽!除了可以見證兩場精彩賽事,更可以近距離觀看球隊備戰,門票最平$99!即看內文了解詳情!



利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺7月訪港 啟德體育園上演2場大戰

世界四大足球會利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺將於2025年7月底訪港,在啟德主場館舉行的足球表演賽「香港足球盛會2025」獻技。利物浦 vs AC米蘭的「渣打盃」將在7月26日舉行,阿仙奴 vs 熱刺則在7月31日舉行。7月24日、29日及30日亦分別有利物浦、熱刺及阿仙奴的專屬球迷體驗與公開訓練環節(AC 米蘭公開訓練門票價格及詳情稍後公布),可以近距離觀看最愛的球隊備戰!

香港足球盛會2025將在啟德體育園主場館舉行(官方圖片)

公開訓練日門票$99起 4.30優先購票/5.12公開發售

主辦方TEG Sport率先在社交媒體透露,公開訓練日門票售價由$99至$299不等,比賽日門票售價則由$399至$2,499不等。Trip.com將於4月30日上午10時起率先開啟預訂包含門票及住宿的套票。門票將於5月12日起於Cityline公開發售。

香港足球盛會2025

利物浦 vs AC 米蘭比賽日程:

日期:2025年7月26日(星期六)

時間:19:30

地點:香港啟德體育園主場館

票價:

A 類門票:$2,499

B 類門票:$1,999

C 類門票:$1,699(包括利物浦球迷區 I 及 AC 米蘭球迷區)

D 類門票:$1,299(包括利物浦球迷區 II)

E 類門票:$799

F 類門票:$399

日期:2025年7月31日(星期四)

時間:19:30

地點:香港啟德體育園主場館

票價:

A 類門票:$2,499

B 類門票:$1,999

C 類門票:$1,699(包括阿仙奴球迷區及熱刺球迷區)

D 類門票:$1,299

E 類門票:$799

F 類門票:$399

專屬球迷體驗與公開訓練環節:

利物浦:2025年7月24日(星期四)

熱刺:2025年7月29日(星期二)

阿仙奴:2025 年7月30日(星期三)

地點:香港啟德體育園主場館

票價:

A 類門票:$299

B 類門票:$199

C 類門票:$99

座位表:

