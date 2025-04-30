啟德表演賽攻略｜利物浦/AC米蘭/阿仙奴/熱刺獻技 門票4.30預售
香港足球盛會2025｜世界四大足球會利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺將在7月訪港，並在啟德體育園主場館上演兩場表演賽！除了可以見證兩場精彩賽事，更可以近距離觀看球隊備戰，門票最平$99！即看內文了解詳情！
利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺7月訪港 啟德體育園上演2場大戰
世界四大足球會利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺將於2025年7月底訪港，在啟德主場館舉行的足球表演賽「香港足球盛會2025」獻技。利物浦 vs AC米蘭的「渣打盃」將在7月26日舉行，阿仙奴 vs 熱刺則在7月31日舉行。7月24日、29日及30日亦分別有利物浦、熱刺及阿仙奴的專屬球迷體驗與公開訓練環節（AC 米蘭公開訓練門票價格及詳情稍後公布），可以近距離觀看最愛的球隊備戰！
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公開訓練日門票$99起 4.30優先購票／5.12公開發售
主辦方TEG Sport率先在社交媒體透露，公開訓練日門票售價由$99至$299不等，比賽日門票售價則由$399至$2,499不等。Trip.com將於4月30日上午10時起率先開啟預訂包含門票及住宿的套票。門票將於5月12日起於Cityline公開發售。
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香港足球盛會2025
利物浦 vs AC 米蘭比賽日程：
日期：2025年7月26日（星期六）
時間：19:30
地點：香港啟德體育園主場館
票價：
A 類門票：$2,499
B 類門票：$1,999
C 類門票：$1,699（包括利物浦球迷區 I 及 AC 米蘭球迷區）
D 類門票：$1,299（包括利物浦球迷區 II）
E 類門票：$799
F 類門票：$399
即搶門票👉🏻利物浦 vs AC米蘭⚽ 阿仙奴 vs 熱刺比賽日程：
日期：2025年7月31日（星期四）
時間：19:30
地點：香港啟德體育園主場館
票價：
A 類門票：$2,499
B 類門票：$1,999
C 類門票：$1,699（包括阿仙奴球迷區及熱刺球迷區）
D 類門票：$1,299
E 類門票：$799
F 類門票：$399
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專屬球迷體驗與公開訓練環節：
利物浦：2025年7月24日（星期四）
熱刺：2025年7月29日（星期二）
阿仙奴：2025 年7月30日（星期三）
地點：香港啟德體育園主場館
票價：
A 類門票：$299
B 類門票：$199
C 類門票：$99
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座位表：
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