英超｜利物浦兩大關鍵球星續約傳喜訊　雲迪積克沙拿勢留隊

利物浦周日（6日）英超以2：3不敵富咸，吞下今季第2場聯賽敗仗，不過紅軍球迷賽後也得到一些好消息：隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）表示與球會續約有進展。

除他以外，另一球星沙拿（Mohamed Salah）也傳出準備與利物浦續約，瑞士天空體育報道更指他拒絕沙特球會超高薪邀請，反而小幅度減薪留隊。



雲迪積克表示續約有進展。（路透社）

雲迪積克：談判有進展

雲迪積克、沙拿及阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）三位球星與利物浦的合約今夏到期，他們與球會續約之事擾攘多時，遲遲未有進展之下，更盛傳阿歷山大阿諾特會在季尾以自由身轉投皇家馬德里。

種種傳聞籠罩之下，利物浦早前在歐聯16強不敵巴黎聖日耳門出局，數日後又在聯賽盃決賽輸給紐卡素，回到今季已十拿九穩的英超聯賽，上輪小勝愛華頓後日前又被富咸擊敗失分，目前與聯賽次名阿仙奴的差距縮窄至11分。

阿歷山大阿諾特盛傳季尾加盟皇馬。（Getty Images）

不過利物浦球迷在球隊不敵富咸後，總算聽到好消息，33歲的雲迪積克接受英國天空體育訪問時，表示談判有進展（There is progress），記者追問詳情，他回答：「那是內部討論內容，拭目以待吧。」

雲迪積克隨後向利物浦表達愛意：「我愛這間球會及球迷，他們再次來到現場支持我們。我們都希望報答球迷，但我請求他們下周日（主場對韋斯咸）再次到來，像平時一樣讓這個球場變得令人驚嘆。」

雲迪積克表達對利物浦愛意。（Getty Images）

傳沙拿減薪留隊

沙拿也是利物浦急需續約的重要球員，32歲的他今季31場聯賽攻入27球並助攻17次，直接參與紅軍今季72個英超入球中6成。瑞士天空體育指，他原則上已跟球會達成協議，將續約至2027年6月。

報道續指，利物浦班主芬威體育集團最初無意與他延長合約，但近況令他們改變主意，希望留住關鍵球員以穩定社區對球會信心；沙拿也決心留隊，即使有沙特球會以他現時10倍薪酬邀約，仍同意小幅度減薪留隊，「他無法想像在利物浦以外的地方效力」。