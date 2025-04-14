西甲｜麥巴比「收山腳」直接領紅牌　安察洛堤仔：他不是暴力的人

皇家馬德里前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappé）在周日（13日）對艾拉維斯的西甲比賽中，對安東尼奧白蘭高（Antonio Blanco）使出「收山腳」，以鞋底踩向對方小腿，在38分鐘領紅，直接被逐離場。最後，皇馬作客以1：0小勝末段亦有一人被逐的艾拉維斯。



皇馬助教大衛迪安察洛堤估計，麥巴比之前被多次輕微犯規，所以一時「火遮眼」而出「收山腳」。（路透社）

皇馬今場由卡馬雲加在34分鐘開紀錄，但38分鐘起踢少一個，射手麥巴比魯莽搶截，「鞋底去先」，右腳直接踩往艾拉維斯中場安東尼奧白蘭高的小腿。球證最初給予麥巴比黃牌，但咨詢過VAR的意見後，改為紅牌，將26歲的麥巴比驅逐離場。慶幸安東尼奧白蘭高沒有嚴重受傷，可以繼續比賽。

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在70分鐘，艾拉維斯後衛文奴山齊士（Manu Sánchez）對雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicíus Júnior）犯規，也是出「收山腳」，鞋底踩到雲尼斯奧斯的膝部，結果領紅被逐，兩隊10個打10個。最後，皇馬保住1：0勝局完場。皇馬31戰66分續排次席，落後榜首巴塞隆拿4分。

艾拉維斯守將文奴山齊士在下半場亦因「收山腳」被逐。（馬卡報x）

皇馬主帥安察洛堤停賽，代父領軍的助教大衛迪安察洛堤（Davide Ancelotti）賽後表示，麥巴比已經知錯，亦為自己的行為承受了紅牌的結果。他說：「基利安不是個暴力的人，他已經道歉，並注意到自己所太的錯誤。」

麥巴比犯規後，球證最初給予黃牌，但咨詢過VAR後，改為紅牌。（路透社）

麥巴比犯規後，球證最初給予黃牌，但咨詢過VAR後，改為紅牌。（路透社）

大衛迪安察洛堤續說：「很肯定地，這是一張明顯的紅牌，他承受了後果。我覺得他被多次輕微犯規後，令他作出這樣的反應，這是錯誤的反應。我不是批判，但我覺得原因是這樣。」