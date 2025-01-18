2024夏季八大最差轉會　誰較麥巴比投皇馬更令人失望？｜轉會專題

2025冬季轉會窗開啟，傳聞繼續圍繞數名焦點球星，包括盛傳會離開曼聯的拉舒福特、皇家馬德里多次放風想買的阿歷山大阿諾特等等。

每個轉會窗都總有成功與失敗例子，讓我們來回顧一下去年夏天最令人失望的焦點轉會。



1. 祖奧菲歷斯（Joao Felix） 馬德里體育會＞車路士

轉會費：約4200萬鎊（5200萬歐元）

祖奧菲臘斯曾是金童獎得主，身價高達1.13億鎊，今季加盟車路士但上陣次數不多。（Getty Images）

昔日歐洲金童 今季淪隱形人

目前25歲的祖奧菲歷斯，為2019年歐洲金童獎得主，他同年從賓菲加轉投馬德里體育會時，轉會費高達1.13億鎊（1.26億歐元），至今仍是足球史上第4高的交易。然而他在馬體會未能踢出身價，加盟首季西甲上陣27場，只貢獻6入球1助攻，更被西班牙《馬卡報》評為「全季西甲最差十一人」之一。

近年他與馬體會主帥施蒙尼徹底決裂，先後外借過到車路士及巴塞隆拿，被棄用之下終在去年夏天正式加盟車路士，約4200萬鎊轉會費與當年相比已是身價大跌超過一半。

車路士今季在新帥馬利斯卡帶領下表現復甦，然而祖奧菲歷斯表現平平，11次聯賽上陣只得3次正選，上陣時間寥寥下只得1入球1助攻，在回勇的「藍軍」陣中缺乏存在感，較值得稱道的是在盃賽有較出色表現，包括歐協聯5戰入4球。

祖奧菲歷斯效力馬德里體育會4季，始終未能證明自己。（Getty Images）

馬利斯卡日前解釋不讓菲歷斯出任正選，是因為與高爾彭馬「撞位」：「我季初便說過，無法讓他跟太多攻擊球員一同上陣。若讓他出場，便不能讓高爾彭馬上陣，不過要視乎不同比賽，有時候他們也可共存。」

2. 基利安麥巴比（Kylian Mbappe） 巴黎聖日耳門＞皇家馬德里

轉會費：免費

麥巴比夏天加盟皇家馬德里，但表現遠未如外界預期。（路透社）

「麥總」登上銀河艦隊表現未如預期

麥巴比加盟皇家馬德里，無疑是2024夏天足壇最大轉會新聞。美斯及C朗兩大巨星步入球員生涯黃昏，麥巴比與夏蘭特被不少球迷視為足壇未來「絕代雙驕」。皇馬為應屆歐聯冠軍，邀「麥總」加盟本應如虎添翼，開季後該法國球星表現只屬平平，多次成為球迷批評及取笑對象。

或許是開始習慣踢「9號位」，近期麥巴比表現逐漸回勇，西班牙超級盃決賽更憑個人技術射入精彩一球（但皇馬仍以2：5負予巴塞）。今季西甲17場正選入10球看似不錯，但當中有3球為十二碼，對比起當年美斯、C朗在西甲入球如麻的數據，今季「麥總」這樣的表現確實失色不少，麥巴比受盡外界批評之中，主帥安察洛堤請大家保持耐性，指麥巴比需要時間融入球隊。

3. 史達寧（Raheem Sterling） 車路士＞阿仙奴（外借）

轉會費：借用

史達寧今季外借到阿仙奴，表現令人失望。（路透社）

高薪借至阿仙奴未受重用

史達寧出身利物浦青訓，之後加盟曼城贏盡英格蘭本土錦標，2022年夏天轉投車路士後，他表現開始下滑，連續兩季入球都未達雙位數。去年夏天車路士新帥馬利斯卡上任，多次明言不會起用史達寧，並在開季前將他借到阿仙奴。

借用史達寧加強攻力，阿仙奴需負擔他一半薪酬，這位前英格蘭國腳周薪為32.5萬英鎊，高於阿仙奴陣中每一名球員。即使兵工廠只需承擔一半，即16.25萬鎊周薪，仍是一筆不小開支，需知道阿仙奴主力布卡約沙卡，周薪是19.5萬鎊，也只是稍微比史達寧高一些。最大問題是，史達寧加盟後一直沒有表現，主帥阿迪達也不太願使用這名翼鋒，至今僅讓他出戰7場聯賽，但仍未「開齋」。

早前布卡約沙卡受傷，預計休戰三個月，阿迪達開始更多派史達寧出場，惟同樣表現平平，最近受訪時已明言球會正積極在冬窗尋找進攻球員，為沙卡及膝部重創長唞的加比爾捷西斯尋找替補，某程度證明高薪借用史達寧是失敗之舉。

4. 迪姆華拿（Timo Werner） RB萊比錫＞熱刺（借用）

轉會費：借用

迪姆華拿今季失機問題嚴重，甚至對業餘隊踢足全場也未能破門。（路透社）

零入球「金色偵察機」

迪姆華拿在2020年6月從RB萊比錫加盟車路士後，便常被球迷戲稱為「金色偵察機」，原因是他具備速度且勤於跑位，能撕破對方防線，但埋門質素欠奉，經常被批評門前失機。

之後他回歸RB萊比錫，表現依然平平，去年冬天外借到熱刺13場英超入2球，已不時引來揶揄；熱刺鋒線缺將下再借一季，今季他聯賽出戰17場未有「士哥」，目前全季唯一入球來自聯賽盃對曼城。

有趣的是，早前在足總盃第三圈作客第五級聯賽的半職業球隊譚禾夫（Tamworth FC），迪姆華拿正選踢足90分鐘卻未能破門，還錯失2次黃金機會，讓本可留力的熱刺，需踢至加時換入隊長孫興慜，才順利擊敗對手，延續災難球季。

5. 加雲菲臘斯（Kalvin Phillips） 曼城＞葉士域治（借用）

轉會費：借用

加雲菲臘斯陷入低潮。（Getty Images）

昔日英軍主力黯然失色

加雲菲臘斯曾有「約克郡派路」之稱，傳球能力出色亦擅長中後場掃蕩，是英格蘭2020年歐國盃奪亞軍的主力中場之一。然而2022年夏天從列斯聯轉會曼城後，他卻陷入低潮。

在曼城被哥迪奧拿批評體重過重，加雲菲臘斯未獲多少上陣機會，2024年冬天被借到韋斯咸，同樣不受重用。到同年8月被外借到升班馬葉士域治，但這位英軍昔日中場大將已失去媒體及球迷關注。

今季他在葉士域治也非必然正選，但短暫受傷患困擾情況下仍有8次正選上陣，他在這支護級球隊看來仍有一席之地，也可能是他證明自己的僅餘機會。

6. 費達歷高基艾沙（Federico Chiesa） 祖雲達斯＞利物浦

轉會費：1000萬鎊

基艾沙今季各項賽事僅上陣5場。（Getty Images）

加盟半季傷多過踢

費達歷高基艾沙在2020歐國盃大放異彩，為意大利奪冠功臣之一。之後他加盟祖雲達斯，但受前十字韌帶傷患影響，未能回到巔峰水準，遭「斑馬軍團」棄用下，去年夏天以1000萬鎊轉會費加盟利物浦，算是減價放售。

27歲的基艾沙仍屬當打之齡，「紅軍」羅致他當然是想加強板凳深度，為輪換陣容考慮。然後加盟後基艾沙傷多過踢，今季只上陣過5次，英超只後備出戰1場，為利物浦貢獻有限。

7. 富克洛（Niclas Füllkrug） 多蒙特＞韋斯咸

轉會費：2700萬鎊

富克洛在國家隊表現不俗，轉會到韋斯咸卻乏善可陳。（Getty Images）

德國強力中鋒傷完又傷

富克洛自2022年入選德國國家隊後表現出色，至今22次上陣攻入14球，而且去年歐國盃5戰皆為後備入替下仍攻入2球。

韋斯咸去年夏天以2700萬鎊從多蒙特羅致這位中鋒，可他加盟後多為後備上陣，且只踢3場後便因阿基里斯腱受傷而缺陣10場，到12月初才復出，至今只入2球。令人失望的是，他在1月4日對曼城一役踢足90分鐘並有1球進帳，但日前對阿士東維拉拉傷大腿，預計又要缺陣數周。

8. 約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee） 博洛尼亞＞曼聯

轉會費：3650萬鎊

早前對紐卡素一仗舒亞斯上半場便被換走，更遭自家球迷送上噓聲，有報道指他直入球員通道後眼含淚水。（Getty Images）

曾遭自家球迷喝倒彩

23歲的約舒亞舒克斯出身拜仁慕尼黑青訓，在該支德甲班霸一隊及二隊之間打滾數季並屢次被外借，之後加盟意甲的博洛尼亞，到去年夏天以3650萬鎊轉會費加盟曼聯。

開季首場聯賽舒克斯即有入球，惟之後長達11輪未能破門，新帥阿莫林11月上任首仗賽後，更點名批評舒克斯「未能理解戰術」。次輪對愛華頓此子即梅開二度，但至今7輪過去再無入球。

這名荷蘭前鋒今季上陣機會不少，目前20輪聯賽全數有出戰但有13場為後備，合計上陣時間只有702分鐘，是他入球不多原因之一。不過他目前各項賽事已披甲29場，僅得4入球2助攻，因此不少「紅魔」球迷都批評他不擅入球，早前對紐卡素一役舒亞斯被提前換走，曼聯球迷向他送上噓聲，便是對他失望證明。