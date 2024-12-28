2024回顧｜轉會停不了！咸美頓染紅麥巴比上馬　奧蘇卓林普變港人

2024年體壇依舊風起雲湧，作為「大賽年」除了有歐洲國家盃及巴黎奧運會讓運動員追逐成績，「轉會」一詞可算是貫穿全年的關鍵字。由年頭到年尾，多宗不同種類的「轉會」新聞有如震撼彈般炒熱中外體壇，當中更有些被視為「核彈級」消息，印證人間「變幻才是永恒」的真理。



2024體育回顧｜咸美頓2024季尾正式告別平治車隊及一直使用的平治引擎，來季轉投法拉利懷抱。（Getty Images）

回望2024新年伊始，體育迷就迎來全年最震撼的一宗轉會消息：咸美頓一月底宣布明年加盟法拉利！這單消息來得突然又震驚，車迷想不到2024年賽季未開，連新一季Netflix《極速求生》都未出街之時，就迎來全年最大一粒「花生」。

2024體育回顧｜陸克萊與咸美頓來年將會在法拉利拍檔。（Getty Images）

要知道咸美頓自13歲起已獲得麥拿侖青訓計劃的青睞，這計劃當年由平治資助，直至咸美頓2007年升上F1，效力麥拿侖，翌年首度稱霸F1，當年的引擎供應商也是平治。更不用說2013年咸美頓加盟平治﹑成為「親生仔」，隨後7年內6度登上世界冠軍寶座，可以講咸美頓在車壇所有時間都和平治劃上等號，是不折不扣的「銀箭」先生。他宣布來年轉投法拉利，即時為2024賽季捲起浪花，啟動新一輪車手「氹氹轉」，最終包括咸美頓在內，2025年共有6名舊車手會轉隊，加上4名首次正式征戰F1的新人，令大改例前最後一年以為要平淡度過的車迷，帶來新氣象。

2024體育回顧｜相信大家未來幾年要習慣咸美頓經常穿紅色衫。（Getty Images）

2024體育回顧｜自高普宣布夏天將離開利物浦的第一場賽事開始，球迷已不斷表達不捨之情。（Getty Images）

與咸美頓投下震撼彈時間相若的，還有利物浦前領隊高普。他也在一月底宣布2024年夏季離開執教了9年的紅軍，他在聲明中表示：「我已經筋疲力竭（Running out of energy）」，知道自己無法不斷重複又重複做相同的工作。

2024體育回顧｜2024英超煞科日，高普在晏菲路球場與利物浦球迷深情告別。（Getty Images）

惟站在球迷角度，高普一手將利物浦由低谷帶回頂峰，先後取得歐洲冠軍和英超冠軍，就算在最好時刻分離，又焉能不流眼淚？不過紅軍球迷看着高普這9年來一直蒼老，又真的明白高普已為球會傾盡所有，最終高普在紅軍球迷歌聲歡送之下離開。

2024體育回顧｜卸下繁重的領隊工作後，高普在今年夏天開懷地觀賞巴黎奧運及殘奧賽事。（Getty Images）

雖然高普公布的不是真正「轉會」，但他與利物浦過去9年已建立了密不可分的形象，這一轉變的震撼程度與轉會無異。其後高普宣布明年初會出任紅牛全球體育總監已是後話，縱然這一決定惹來德國國內、特別是多蒙特球迷不滿，不過高普在球迷心目中仍然是一個偉大教頭。至於利物浦則由荷蘭人史諾接手﹐在一致睇淡下打出近年最佳開季成績，在英超及歐聯一路高歌猛進，一點也不輸蝕給高普，真是「塞翁失馬，焉知非福」。

2024體育回顧｜利物浦球迷一度憧憬紅軍名宿沙比阿朗素會接掌球隊，最終沙比留效利華古遜，紅軍改由史諾接手新球季卻打出全歐最佳成績。（Getty Images）

在香港的利物浦球迷，承受打擊可謂接二連三，今次真的是轉會。在高普離任成定局後，開始有傳聞指香港隊原任教練安達臣（Jørn Andersen）未獲香港足總留任，又指有外國球隊重心禮聘他過檔，安達臣有意離隊。要知道安達臣在去年杭州亞運和今年初亞洲盃決賽周帶領港隊表現有目共睹，令港足贏盡各界掌聲。

2024體育回顧｜安達臣最後一次帶領港隊出戰，是今年3月26日作客烏茲別克的世界盃外圍賽。（資料圖片）

最終安達臣和足總在5月底出來解畫，指足總有盡力令安達臣留任，並開出三年新合約，可惜安達臣收到一間外地球會邀請，條件難以拒絕，故向足總請辭。一個月後，中甲球會雲南玉昆宣布聘請前安達臣為一隊主教練。最終安達臣在下半季成功助雲南玉昆「衝超」，取得來季升上中超的資格。港足則在8月底宣布，由來自英格蘭的韋斯活（Ashley Westwood）成為港足新帥，並簽約兩年。

2024體育回顧｜雲南玉昆在6月歡迎安達臣加盟。（微博）

2024體育回顧｜杜慈在今年10月護英格蘭足總委任為主帥，2025年開始帶領英格蘭。（Getty Images）

在香港有一定球迷基礎的英格蘭年內亦「易帥」，原任教頭修夫基在歐國盃決賽失利後黯然下台，英格蘭足總先安排U21教練卡斯利（Lee Carsley）擔任看守領隊，在2024年餘下時間暫時帶領英格蘭，並於10月中公布前車路士及拜仁領隊杜慈（Thomas Tuchel）將於明年1月起上任帶領三獅軍團，合約期為18個月，並以世界盃冠軍為目標。杜慈這一跳，由大會跳上了更大的巨艦，操作上簡直是「轉會」皇帝級別。

在2024年，領隊人選雖然氹氹轉，不過球員轉會市場則未見重大交易，最矚目的必定是法國球王麥巴比以自由身轉投皇家馬德里。自年初開始，由於麥巴比原屬球會巴黎聖日耳門未能與麥巴比續約，外界早已知道他暑假會成為自由身球員，亦一直與皇馬「眉來眼去」。最終皇馬在6月初宣布，當麥巴比與PSG合約在6月30日屆滿後，他將會成為皇馬球員。

2024體育回顧｜麥巴比與前球會巴黎聖日耳門最後可謂不歡而散。（Getty Images）

麥巴比在夏天如常為法國披甲出戰歐國盃，不過在皇馬指示下，他沒有為法國出戰巴黎奧運，專心為球會備戰新球季。不過麥巴比轉投皇馬至今近半季，似乎仍然未找到其最佳位置，球隊仍處於磨合期。

2024體育回顧｜麥巴比在新球季如願披起皇馬球衣上陣，剛為球隊取得球會洲際盃冠軍。（Getty Images）

誰不知更厲害的還在後頭，年尾出現了兩單國籍層面的「轉會」，更與香港有關。香港入境處於今年10月31日公布，英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。入境事務處處長郭俊峯更訪問了「火箭」，奧蘇利雲稱希望為香港做些事，並稱很高興可以在香港定居。

2024體育回顧｜奧蘇利雲2022年訪港時在港跑步，當時奧蘇已表露自己對香港山徑愛慕之情。（Strava）

事實上，奧蘇利雲不止一次大讚香港，表示喜歡這裏的美食，來港參加桌球賽亦會抽空跑山，曾先後到訪港島著名山徑金督馳馬徑、尖沙咀海濱及西貢麥理浩徑第一段輕舒腳頭。同時亦多次表示喜愛中菜和各類香港美食。

至平安夜，連桌球世界排名第一的卓林普（Judd Trump，又譯特林普）亦表示已透過優才計劃來港，並已領取香港身份證。雖然特林普在英國出生、成長，但近年他多留在杜拜和香港，並承認在香港有女朋友，外界一直盛傳他與香港前花式溜冰選手馬曉晴相戀。

2024體育回顧｜奧蘇利雲（左）和卓林普在2024年先後成為香港人。（Getty Images）

卓林普亦表示移居香港的其中一個目標，是令桌球在港「越做越大」，又稱有意在港開設桌球會，期望讓更多香港新一代接觸到這項運動，見證下一位港產世界冠軍。希望奧蘇利雲與卓林普這兩單「轉會」新聞，能為香港桌球界以致體壇帶來新的衝擊。