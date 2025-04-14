足球熱話｜墨西哥聯賽門將大玩心理戰　十二碼背對拉莫斯反成笑柄

撰文：陳旭暉
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近期曼聯門將頻頻失誤成球迷熱話，墨西哥超級聯賽最近有一位門將贏盡關注。他在十二碼前大玩心理戰，一度背對主射的西班牙名將沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos），引來球迷熱議：「他是墨西哥奧拿拿！」

墨西哥職業聯賽，有門將在十二碼時背對拉莫斯挑釁。（X影片截圖）

39歲的沙治奧拉莫斯去年離開西維爾後，在今年2月加盟墨西哥超級聯賽的蒙特雷（Monterrey）。周日對堤格雷斯一役，對方下半場初段有球員在禁區內犯規，被罰第二面黃牌，兩黃一紅被逐，並由拉莫斯主射十二碼。

然而在拉莫斯放好皮球準備時，堤格雷斯門將Nahuel Guzman卻時而背對前者張開雙臂，時而左右跳動，似乎在分散拉莫斯的專意力。由於被逐的堤格雷斯球員遲遲未有離開白界範圍，球證未吹哨之下，拉莫斯也只能靜靜等待，不時困惑地望向球證，於是便造就兩人以這種奇怪方式對峙數十秒的滑稽場面。

看到對方奇怪的挑釁方式，沙治奧拉莫斯僅是困惑球證為何遲遲未有吹哨。（X影片截圖）

Nahuel Guzman的心理戰未能奏效。在沙治奧拉莫斯主射前，他由背面轉為正面面向拉莫斯，目送對方輕鬆射入左下角，助球隊以1：0領先。不過蒙特雷在90分鐘後連失兩球，最終以1：2落敗。

Nahuel Guzman的舉動引來大量球迷取笑，連近期表現不佳的曼聯門將奧拿拿也「躺着中槍」：「墨西哥奧拿拿」、「我找到比奧拿拿更有趣的門將了」、「這真的是職業聯賽嗎？」、「你知道你面對的是誰嗎？」不過39歲的Nahuel Guzman，其實來自阿根廷。

西班牙《馬卡報》也指他「試圖動搖一位多次參加歐聯和世界盃、而且在關鍵時刻始終保持冷靜的球員」。沙治奧拉莫斯今次操刀中鵠，是各項球會賽事連續第22次十二碼入球，他生涯38次主射共有5次失誤，當中4次來自西班牙國家隊，唯一一次球會宴客，是2018年5月代表皇馬對西維爾的西甲賽事。

沙治奧拉莫斯未有被對方心理戰影響，連續22次在球會主射十二碼破網。（Getty Images）

背對主射球員原來犯規？

根據國際足球理事會（IFAB）公布的球例第14章第1節，門將其實在十二碼時必須面對主射球員：「守方之守門員必須留在兩柱之間球門線上，面向主射球員，直至皮球被踢出為止。守門員不能作出不公正行為以分散主射球員注意力，例如拖延踢球或碰觸門柱、橫楣或球門網。」

曾執法世界盃賽事的前墨西哥球證Felipe Ramos Rizo，現轉任ESPN分析員，他在X（前稱Twitter）也貼出相關球例及照片，不過他表示：「每位球證都有自己的執法標準，有人非常嚴格，有人比較寬鬆。」

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