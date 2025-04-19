田徑亞洲少年錦標賽｜古綽峰200米摘金 兼破香港U18紀錄
撰文：陳旭暉
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香港田徑隊在沙特阿拉伯的亞洲少年U18田徑錦標賽再度揚威，古綽峰繼日前在男子100米斬獲銅牌後，周五（18日）再在男子200米奪金，更以20.95秒成績打破香港U18紀錄。
為期四天的亞洲少年U18田徑錦標賽進入尾聲，此前港隊由關恩懿及古綽峰，分別在女子標槍及男子100米獲一金一銅，其中關恩懿更打破自己保持的香港U18紀錄，將紀錄由50.62米推至54.04米。
古綽峰在最後比賽日出戰男子200米決賽，以20.95秒佳績奪金之餘，更打破梁靖恆在2024年10月以21.27秒創下的香港男子U18 200米紀錄。
古綽峰日前在100米決賽跟韓國的Jun Chaemin鬥到要影相分勝負，最終古綽峰以0.01秒力壓對手奪銅；今次古綽峰跑出個人最佳成績，再次擊敗錄得21.01秒的Jun Chaemin奪金，此戰前4名跑手都以個人最佳成績完賽。
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