乒乓世界盃｜孫穎莎無敵衛冕　決賽輕取隊友：蒯曼發揮出最好水準

在澳門舉行的乒乓球世界盃，中國球手孫穎莎在女單決賽以4：0戰勝隊友蒯曼，成功衛冕。24歲的孫穎莎實力超班，以逾1萬分在世界排名遙遙領先，穩居「一姐」之位，比其他球手多至少4000分。在今屆世界盃，孫穎莎也未遇上太大考驗，4場比賽合共只失兩局。



乒乓世界盃女單，孫穎莎贏得冠軍。（新華社）

在昨（20日）晚舉行的女單決賽，上演中國球手的打吡戰，由世界排名第一的孫穎莎面對第七的蒯曼。孫穎莎一直牢牢把握主動權，蒯曼連一次game point的機會也沒有。首局算是較緊湊，蒯曼曾領先9：8，但孫穎莎連取3分先拔頭籌。第二局孫穎莎控制大局，由頭帶到尾，一度領先6分，贏11：6。

乒乓世界盃女單，孫穎莎贏得冠軍。（新華社）

第三局，蒯曼一開賽連贏3分，但孫穎莎慢慢追上來，贏11：9。第四局的形勢與第二局相似，孫穎莎幾乎全局保持優勢，贏11：6，直落贏局數4：0，連續兩屆贏得世界盃女單冠軍。賽後，全場響起歡呼聲，孫穎莎高舉球拍，向球迷致意。

孫穎莎在晉級路上遇不到太大挑戰，首圈以4：0輕取奧地利球手，八強對中華台北的鄭怡靜則勝4：1。她在四強面對隊友陳幸同，亦以4：1獲勝。包括決賽4：0贏蒯曼，孫穎莎今屆4場比賽只失兩局。

乒乓世界盃女單，孫穎莎贏得冠軍。（新華社）

「首先非常感謝觀眾來到現場支持我們，這場決賽蒯曼也發揮出了自己最好的水準。」孫穎莎賽後接受採訪時說，「今天一上來的調動、專注以及一直到最後沒有鬆氣，這是自己做得最好的地方。」

她昨晚在微博上表示：「很開心在澳門成功衛冕世界盃冠軍，每一滴汗水都化作了球拍上的力量，讓我在賽場上努力拼搏。感謝教練和團隊在幕後的日夜堅守付出；感謝球迷，你們的支持是我堅實的後盾；感謝為賽事提高服務的所有工作人員，您們辛苦了。這場勝利屬於我們共同的熱愛，下個賽場，繼續並肩作戰！」