乒乓世界盃｜巴西球手連挫王楚欽林詩棟封王　打破歐亞壟斷創歷史

在澳門舉行的乒乓球世界盃，28歲巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano）創造歷史，晉級路上連挫世界排名前三位的林詩棟、王楚欽及張本智和，不但個人首獲世界冠軍頭銜，還成為首位贏得世界盃冠軍的美洲球手。卡達雲奴在周日（20日）晚的男單決賽，以4：1擊敗中國的林詩棟封王。



乒乓球世界盃，巴西的卡達雲奴在決賽擊敗林詩棟，贏得男單冠軍。（新華社）

翻查乒乓球世界盃的歷史，自1980年起，男單冠軍皆由亞洲及歐洲球手瓜分，美洲球手入到準決賽已是鳳毛麟角。在今屆於澳門舉行的世界盃，出現了一次美洲奇蹟！首次有美洲球手打入決賽，並最終贏得冠軍，這位創造歷史的球手是28歲的卡達雲奴。

巴西球手卡達雲奴首次贏得世界盃冠軍。（新華社）

卡達雲奴今次歷史性封王的含金量非常高，他在首圈先贏日本球手篠塚大登4：1，八強即面對世界排名第三的日本球手張本智和，他在先失一局下，以4：1勝出。在四強，他硬撼世界排名第二的中國球手王楚欽，兩人打得難分難解，激戰7局！卡達雲奴一度落後王楚欽1：3，但他之後連贏3局，反勝4：3晉級決賽。

巴西球手卡達雲奴首次贏得世界盃冠軍。（新華社）

在決賽，卡達雲奴面對另一位中國代表、世界排名第一的林詩棟。卡達雲奴再次打逆境波，首局輸6：11，但他之後連贏4局11：7、11：9、11：4及11：5，擊敗林詩棟封王，首度贏得世界盃冠軍，為美洲球手創造歷史。

乒乓球世界盃，巴西的卡達雲奴在決賽擊敗林詩棟，贏得男單冠軍。（新華社）

世界排名第五的卡達雲奴昨晚擊敗林詩棟，贏得世界盃冠軍，他賽後說：「太瘋狂了，很難形容我的感受，感覺很不真實。賽前我沒有想過自己能成為冠軍，入到準決賽鎖定獎牌後，我已經非常開心了。擊敗世界第三、世界第二，再在決賽面對來自世界第一，對我來說實在太瘋狂了！我覺得已經在乒乓球歷史上留下了自己的名字。」

卡達雲奴在乒壇耕耘十載，他在2014年青奧嶄露頭角，贏得季軍，當屆冠軍是樊振東。卡達雲奴多年來稱霸美洲，但一到國際大賽，總屈居在一班歐亞球手之下。在2016年里約奧運，他在十六強止步，到2021年的東京奧運，他殺入八強，而在上屆巴黎奧運，他闖入四強，惜無緣獎牌得第四名。

乒乓球世界盃，巴西的卡達雲奴在決賽擊敗林詩棟，贏得男單冠軍。（新華社）

奮鬥多年，為美洲球手創造歷史，卡達雲奴情緒激動，他說：「我一直很努力，由始至終相信自己。」說到這裏，眼泛淚光，他暫停訪問，低頭強忍淚水，用手掃一掃頭髮，續說：「如果在一個月前，你告訴我……」他再次哽咽，說不出話來。頓了一頓，他說：「我想多謝每個支持的人。」