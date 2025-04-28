利物浦笑帥史諾領軍首季即奪英超　高普身影下仍發亮︱足球人物誌

利物浦繼2019/20球季後再奪英超，第20次高舉英格蘭頂級聯賽冠軍，46歲的荷蘭教頭史諾（Arne Slot）來到英倫首季便能領軍登頂，跌破全球各地球評家眼鏡。高普在位8年半才千辛萬苦贏得一次，史諾甫上任已順利贏得英超獎盃，到底他有什麼過人之處？



或許是前任領隊高普（Jurgen Klopp）太耀眼鮮明，為球會立下功績和留下的資產太豐厚，當利物浦新帥史諾2024年夏天上任時簡直有點面目模糊。世人都愛高普，無論是否利迷，相信大都不想這位娛樂性豐富的主帥離開英超，大家似乎因此在有意無意間有點忽視史諾。

史諾本人明知高普在球迷心目中地位崇高，提及他的時候總是充滿欣賞與感激，亦樂於外界焦點不在他身上。從外表、性格到行事作風，表面上二人簡直南轅北轍——6呎4吋高的高普健碩魁梧台型十足，總是不修邊幅滿臉于思粗獷男人味十足；史諾其實也有6呎高，但他中年發福面圓圓身材略胖，光頭的他鬍子長期刮得非常乾淨清爽。

單從二人外表予人的感覺已是如此截然不同，兩代利物浦教頭有個最大共通點：就是常常臉帶親切笑容。不要小看這個細節，禮貌親切微笑背後意義深遠，而荷蘭少帥跟高普的共通點甚至可能跟相異之處更多。

史諾跟高普最大共通點就是愛笑。（Getty Images）

首次登陸英超即奪冠軍主帥



摩連奴（José Mourinho）／車路士／2004-05

安察洛堤（Carlo Ancelotti）／車路士／2009-10

柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）／曼城／2013-14

干地（Antonio Conte）／車路士／2016-17

史諾（Arne Slot）／利物浦／2024-25



來自荷蘭小村莊 成長背景跟高普離奇相似

高普在德國格拉滕（Glatten）黑森林山區一條小村成長，常自稱來自荒郊山野，不喜歡過熱鬧奢華的生活，一身衣著裝備都是樸素沉實為主，為免受社交媒體干擾，他在利物浦任內一直未開設社交媒體帳戶，直到離任後才有官方Instagram。

史諾的成長背景跟高普有點相似，他的家鄉貝亨泰姆（Bergentheim）是一條不足3500人居住的村莊，位置在荷蘭東北部，鄰近德國邊境，距離首都阿姆斯特丹147公里，車程需近兩小時。他在離貝亨泰姆45分鐘車程的施禾利（Zwolle）展開職業生涯，自此一直在這個風光如畫又有深厚文化歷史的城市定居，就算之後到南部執教飛燕諾，仍堅持住在90分鐘車程外的施禾利，曾引來爭議。

史諾同樣在社交媒體不活躍，到2023年6月才開設官方IG，惟至今只得6個帖文，甚至連個人頭像也欠奉，對上一個已是2023年7月，當中未有關於利物浦的帖文，或許已經荒廢。

史諾官方IG至今只得6個帖文，甚至連個人頭像也欠奉。（IG）

與高普同樣念舊 小時候已見教練潛質

每逢大球會新帥上任，英國傳媒都會深入調查對方背景，高普上任時傳媒找到他昔日的教練和隊友，眾人紛指高普小時候已深具教練潛質云云；史諾的情況也是一樣，他小時候效力家鄉球會VV Bergentheim梯隊，任職小學校長的爸爸是兼職教練，英國天空體育記者Gary Cotterill前往當地找出他的首位足球教練奧賀夫（Jan Ophof），這位老教練說：史諾9歲已獲提升上U12，已具備當上教練的跡象，「作為一個小男孩他非常聰明，技術十分好。」

奧賀夫讚揚，9歲的史諾已是「球場上的領袖」，會不停問他足球上的問題，「作為一個10號球員，他速度不夠快，但視野好，亦非常聰明。」史諾至今仍會定期回母會教波和為球會籌款，他的念舊成為跟高普另一共通點。

利物浦未能簽入高普心儀的比寧咸（右），史諾掌帥後格雲貝治（左）脫胎換骨。（Getty Images）

擅長溝通「人人都愛他」

高普作為教練的一大強項，就是超強的親和力，樂於跟麾下溝通，比賽後跟每個球員大大力的「爸爸式擁抱」，是他與球員間的招牌互動。年輕一截的史諾似球員的哥哥多過爸爸，溝通能力同獲外界大讚，奧賀夫點出史諾跟同是荷蘭人的曼聯前領隊坦赫格之間的分別：「他令球員變好，通過幫球員進步令他們開心。跟C朗與坦赫格不同，以沙拿為例，史諾或會選擇跟他詳談兩小時，令沙拿成為球隊重要部分，因此球員個個都愛他。」

荷蘭最大報章《電訊報》記者Marcel van der Kraan認為，相比起足球哲學和理念，要在英超成功，個性同樣重要，史諾正好擁有相關特質，「他在荷蘭執教的每支球隊，球員都獲得發展和進步。他離任時每間球會都是財政狀況良好，因為他會確保球員價值提升，並提拔人才取代離隊球員。」

史諾愈來愈受利物浦球迷愛戴。（路透社）

下半季球隊走樣不能怪罪史諾

來到利物浦未夠一年，這點已獲印證——年輕中場格雲貝治轉型踢6號位，大放光芒表現出世界級球星身價；曾長年被自家球迷批評不斷的居迪斯鍾斯，表現日漸成熟甚有大將之風；加盟後與高普體系格格不入的荷蘭前鋒加普，亦有復甦跡象；就連射手沙拿也有提升，勢將同時成為今季英超入球和助攻王，還每每在比賽關鍵時刻拯救球隊。

紅軍一隊球員大都在他上任後有進步，球隊表現好又有成績，自然上上下下人人開心，史諾在球迷心目中亦聲望日隆，晏菲路主場內，支持他的大型橫額亦愈來愈多。

如果硬要雞蛋裏挑骨頭，就是球隊下半季體能和表現明顯下滑，仗多兵疲下他被評輪換不足，3項盃賽空手而回：聯賽盃決賽負紐卡素飲恨，歐聯16強力戰PSG止步，足總盃第4圈不敵英冠榜尾球隊普利茅夫出局。考慮到球隊今季只買入傷多過踢的基艾沙和外借回華倫西亞的門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili），「限米煮限飯」之下已發揮球隊最大效能，兵源不足又怎能怪他？

史諾訓練時常跟球員有說有笑。（Getty Images）

與高普最大不同之處

高普離任，外界預期利物浦必定會出現的「陣痛期」並未出現，史諾領軍下紅軍在英超開季11勝1和，擊敗車路士、曼聯、曼城，賽和阿仙奴，只曾不敵森林，在聯賽榜遙遙領前，最終順利一放絕塵再度封王，領軍首季已順利捧得難度最高的英超冠軍。改制後的歐聯聯賽階段亦以首名出線，只是16強便不幸遇上狀態大勇的巴黎聖日耳門，力戰下互射十二碼出局。

不少人對史諾這麼快便帶領利物浦有好成績嘖嘖稱奇，也有人指出純粹因為高普為他留下一個好班底，卻沒有多少人留意史諾本身是個好教練，還有他跟高普一個最大不同之處。

人人記住史諾領軍第二季已為飛燕諾重奪荷甲冠軍，鮮有人提及他帶隊首季已率飛燕諾打入2021/22歐協聯決賽，他們僅以0：1不敵摩連奴麾下的羅馬；更少人探究他只曾領軍一季半的阿爾克馬爾——2019/20球季荷甲因疫情中段腰斬，阿積士獲冠軍，當時球季34輪比賽已進行25輪，阿爾克馬爾跟阿積士同樣18勝2和5負得56分，只因得失球差不及對方獲亞軍。

不過史諾未能帶隊到季尾，球會以他與飛燕諾接洽、「未能專心領軍」為由，2020年12月已將他辭退，而荷甲至翌年3月中才腰斬。即使如此，史諾仍以每場平均得2.11分，成為阿爾克馬爾歷來在荷甲獲得場均最高分數的教練。當然荷甲水平不及英超，未能單以此作準，連同他帶領利物浦的首個球季，初步已可見到他跟高普的明顯對比。

高普領紅軍最後一次作客奧脫福，卻在贏盡形勢下失分。（Getty Images）

不介意失去場面優勢 常「歎慢板」

高普在陣容、人腳方面相當堅持，長期沿用4-3-3陣式的「重金屬」高位迫搶足球（Gengenpressing），就算戰術內容持續微調，性格大開大合的德國人始終強調先做好本份，認定只要踢出本身高水平，便會贏多輸小。

相反史諾在戰術上較高普圓融，場面上優勢或未及高普年代，惟效率更高——以曼聯主場對利物浦的英超聯賽為例，今年4月高普領軍紅軍控球率高達62%，射門多達28次（相對曼聯9次），只能跟曼聯踢成2：2；今年9月史諾首度領軍作客奧脫福，控球率只得53%，射門只得9次（相對曼聯18次），已能3：0大勝而回。

今季聯賽主場擊敗曼城、車路士的比賽，利物浦的控球率分別只得43%和42%，這情況在高普年代的晏菲路鮮會出現。如果說高普一套是硬橋硬馬式的快速、強度加上狠勁，史諾猶如在此之上加入一個調節器，他不會一味強求快和場面優勢，甚至很多時「歎慢板」拖慢比賽節奏，寧願控球在腳，也不貿然進攻。相對高普注重理念多於獎盃，史諾在球場上明顯更注重成效和實際，而他今季在聯賽亦成功做到了。

史諾與太太和女兒度假時合照。（IG）

史諾的最大堅持——寧與兩大宿敵為鄰不住利市

紅軍兩代主帥無論成長背景、對社交媒體敬而遠之的態度、愛念舊、小時候已被指具當教練潛質、擅長溝通獲球員愛戴等五大特質都相當近似，而且球場外的史諾，與高普一樣愛笑，比起德國人在踢法上的堅持，史諾看來更會變通、圓融，總是一副任何事情也沒什麼所謂的樣子。

面對鏡頭高普間中也會有脾氣，也曾發晦氣，史諾卻任何時間都是哈哈哈哈，對球員、球迷、記者均能以笑應對。就連被追問沙拿在未續約前曾聲言「最後一次代表利物浦對曼城」這個棘手話題，他也能輕鬆以一個笑話化解：「或者沙拿對115條控罪了解更多，預期他們下季不會在英超」，引得全場記者大笑後才一再強調「我只是開玩笑」，娓娓道出「球員合約不是我跟開」的事實時已無人再向他深究。荷蘭人初到英倫先以流利英語令當地傳媒留下好印象，他親切友善和愛笑連出名不易應付的英國傳媒也不會諸多留難，沙拿事件以幽默感輕鬆「拆彈」，令眾人留下深刻印象。

戰術上願意靈活變通的史諾，當然也有自己的堅持，只是未必在球場內出現——來到利物浦，他對住屋方面堅持如舊，拒絕入住高普舊居，竟搬到屬於大曼徹斯特郡的哈爾班斯（Hale Barns）一間5房大屋。那兒距離曼聯、曼城分別只有16、7公里，反而到利物浦要3倍車程。高普的舊居最初由紅軍一代隊長謝拉特擁有，他離隊後將這個7房超級豪宅租予前領隊羅渣士，之後到高普接手承租，球會之後買入大宅作投資用途，史諾拒絕遷入後，利物浦已將該物業放售。

史諾寧與兩大「敵人」做鄰居也不住利市，並且放棄入住跟利物浦有廿年淵源的大屋，當然引來話題。哈爾班斯是個中世紀古城，感覺上跟他在荷蘭長居多年的施禾利相近，相信是他堅持的原因。住屋選擇縱再次引起爭議，今季帶領利物浦順利在英超笑到最後，難能可貴地在高普偉岸身影中仍可極速立下自己在紅軍的印記，也當上歷來首位贏得英超的荷蘭主帥晉身史冊，相信無人會再理會這位愛笑主帥跟家人住在哪裏。