中超整頓第一滴血　前港足主帥安達臣「實施不當行為」被禁賽三場

內地媒體報道，中國足協昨日開會討論近日賽場上「不和諧現象」，「整頓球隊思想問題、賽風賽紀」；而中超昨日也公布，針對周日（20日）中超第八輪長春亞泰對雲南玉昆一仗作出處罰，前港足主教練安達臣被禁賽三場。



現執掌雲南玉昆的前港足主教練安達臣成為中超整頓的「第一滴血」，中超賽會在公告中指，「根據比賽監督報告、各方情況說明及聽證，雲南玉昆足球俱樂部隊存在未按規定時間完成官方比賽流程、新聞採訪延遲及下半場比賽延遲開球的違規行為。雲南玉昆足球俱樂部隊主教練約恩安德森（安達臣）對比賽官員實施不當行為。」

雲南玉昆結果被罰款人民幣10萬元，而安達臣則被禁止進入體育場館3場，並罰款人民幣3萬元。雲南玉昆接下來3場中超聯賽，將分別迎戰上海海港、大連英博與山東泰山。

安達臣現執教中超雲南玉昆。（新華社）

在涉事比賽中，雲南玉昆該與長春亞泰踢成0：0，港足成員徐宏傑為雲南正選上陣。內媒指，雲南在比賽下半場遲到，且事情並非首次發生，球隊今月初作客上海申花時，同樣遲到約5分鐘，令當時主隊球迷傳來一陣狂噓。而安達臣被指「對比賽官員實施不當行為」，內媒推測他在裁判催促球員出場時出言頂撞。

報道引述內部人士透露，中國足球職業聯賽聯會「鐵了心要整頓賽風賽紀，玉昆和安德森（安達臣）只是第一個『典型』罷了。」

安達臣被禁賽三場。（新華社）

安達臣過去帶領港足期間，也曾因比賽前場地沒灑水、草地太硬而向職員激動投訴；他會「直線抽擊」香港足球痛處，如當年港超比賽強弱懸殊、戰局沉悶；也會批評球證判法尺度，有時甚至帶點諷刺與自傲，如率港隊亞運殺入四強後，曾表示：「看到中國、沙特阿拉伯等強隊都比我們早離開（下榻酒店），感覺很不錯。」

有擁過百萬「粉絲」的內地體育博主認為，安達臣需改善脾氣，「中超有明確的規章制度，主教練也得約束自己的性格，不然容易吃虧。從前面有幾場賽後發表會的情況來看，這老頭性格太剛烈，愛較勁。」

另外，中超早前也有北京國安球迷與山東泰山守門員、國足隊長王大雷互罵，及後北京球迷協會向中國足球職業聯賽聯會投訴，但對方至今仍無就事件回應。