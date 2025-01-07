廣州隊解散︱中超8冠王曾窮奢極侈　金元足球最成功球隊南柯一夢

撰文：吳慕兒
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廣州恒大（現稱：廣州隊）曾經在中超及亞洲球壇叱吒一時，這支中超「金元足球」時代最成功球隊，近日未獲中國足球聯賽准入資格，1月6日晚上宣布解散。
由恒大集團在2010年入主球隊，從中甲升班，恒大在頂級聯賽經歷了黃金12年，8次中超封王，並兩度揚威亞冠盃，代表亞洲足球出戰世冠盃。受累母公司恒大集團債務危機，主帥簡拿華路離隊，陣中主力星散，2022年改以全華班出戰踢至降班，掙扎兩年多，終走上散班絕路。

簡拿華路昔日領廣州恒大第八次贏得中超，威風八面，當時未知已是開到荼蘼。（Getty Images）

受恒大拖累廣州隊財困黑洞深不見底

中國足協周一（6日）公布2025賽季中國足球聯賽准入資格，港隊前鋒孫銘謙上季效力的中超球隊滄州雄獅未能通過，昔日豪門、目前身處中甲的廣州隊（前稱：廣州恒大）和中乙的湖南湘濤都迎來同樣命運，未能續戰職業聯賽，3隊之前都曾傳財困欠薪。

滄州雄獅及湖南湘濤均表示會退出中國職業聯賽舞台，同晚廣州隊更宣布解散。內媒報道指，廣州隊未能通過准入，「除了欠薪，還有俱樂部經營風險的問題」，上述三間球會都已被列為「失信被執行人」，當中尤以廣州隊的財困黑洞深不見底，母公司恒大集團昔日的巨額投入如今變成沉重債務，就算球會跟欠薪球員能夠達成和解，仍無法解決嚴重財赤。

恒大曾招攬巴西國腳級中場保連奴加盟。（Getty Images）

重金招兵建金元足球最成功球隊

廣州隊的崛起始於2010年，獲恒大集團收購，改名廣州恒大。那時尚在中甲的廣州恒大財雄勢大，招攬到郜林、鄭智、孫祥等國腳級人馬，以中甲冠軍升班。在之後的10年，恒大雄霸中國球壇，連贏7屆冠軍，事隔一年再在2019年封王。在2013及2015年，恒大更贏得亞冠盃，兩度代表亞洲出戰世冠盃，與拜仁慕尼黑、巴塞隆拿等歐美勁旅交手，兩屆都能打入準決賽。

為稱霸中超及亞洲球壇，恒大大灑金錢增兵，一度幾乎盡收整支國家隊正選，並不惜工本簽入優質歐美外援，例如孔卡、艾傑臣（後易名：艾克森）、高拉特、迪亞文迪、基拿甸奴、荷西保連奴等，並曾長時間任用外國名帥，從世界盃冠軍教頭納比和史高拉利，到意大利國家隊前隊長簡拿華路，全是足球界響噹噹的名字。

世界盃冠軍級主帥納比當年領恒大贏得亞冠盃。（Getty Images）

馬雲2014年入股恒大與許家印聯手

恒大集團創辦人許家印，入主廣州恒大後辦得有聲有色，2014年6月獲阿里巴巴注資12億人民幣，獲得球會50%股權，馬雲與許家印一起當上球隊老闆。獲得恒大和阿里巴巴兩大財團支持，資金一度彷彿多得用不完。

將時間點移到9年多前，2015年11月21日亞洲聯賽冠軍盃（亞冠盃）次回合決賽，許家印與馬雲兩位恒大隊老闆在觀眾席睇得肉緊，完場一刻當恒大再度贏得這項亞洲球會最高榮譽，二人一個「世紀擁抱」，如今已恍如隔世。

2014年6月恒大獲阿里巴巴注資12億人民幣，獲得球會50%股權，馬雲與許家印一起當上球隊老闆。（Getty Images）
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斥120億建新球場爛尾收場

恒大在足球界曾經野心勃勃，不止力求贏盡中國本土和亞洲各大錦標，還斥資20億人民幣興建全球規模最大的足球學校，校內有近3000學員，獲健力士世界紀錄認證，以及許下連建三個球場的目標。2020年4月曾時仍為廣州恒大的廣州隊宣布，斥資120億人民幣興建容量高達10萬人的廣州恆大足球場（因最初設計外型又稱：蓮花球場），落成後規模更勝巴塞隆拿的魯營球場，成為全球最大的球會級別球場，其後再宣布興建多另外兩個容納8萬觀眾的球場。

新球場鄰近廣州地鐵謝村站，整個發展項目佔地達30萬平方米，奢華設施包括16個VVIP包廂和152個VIP包廂，室內高爾夫球場、乒乓球場和保齡球場，甚至有劍擊、跆拳道、飛鏢和拳擊等其他運動設施，相當誇張。當時計劃球場範圍內還會有大型超級市場、兒童世界、國際美食餐廳及國際影城等，預計2022年落成。可是2021年11月恒大陷財困無力建設爛尾收場，至2022年10月由廣州城投集團以底價31.55億人民幣買入，並繼續興建為足球場並易名為廣州足球公園，主題設計由蓮花改為牙雕。

恒大擁有全球規模最大的足球學校。（Getty Images）

球隊命運隨母公司陷落　終散班收場

隨母公司恒大陷入財困，加上疫情衝擊，廣州恒大／廣州隊王朝崩潰，2022年以低成本的全華班參戰，降班收場。去年雖然獲得中甲第3名，但恒大集團過往的巨額投入如今成為球隊的債務，金額高達80至100億人民幣，根本無可能償還，廣州隊最終亦散班收場。

昔日廣州恒大最風光的日子，北上廣州睇中超和亞冠，曾經是不少香港球迷的熱門活動，中超泡沫爆破後已不復再，廣州隊2022年降班苟延殘喘，走到今天正式散班，可謂一個年代的終結。

廣州恒大在2013年奪得亞冠盃冠軍，如今已散班。（Getty Images）

金元「末代中超」16支隊只剩6隊

隨着滄州雄獅（前身為石家庄永昌）和廣州隊未過准入，在中國足球「金元年代」末期的2020年中超16支球隊中，如今已有10隊先後退出職業聯賽，包括江蘇蘇寧、廣州恒大、重慶當代、河北華夏幸福、廣州富力、大連人、深圳佳兆業、青島黃海、武漢卓爾和石家庄永昌。

當年的聯賽榜中，目前僅餘下北京國安、上海上港、山東泰山、上海申花、河南建業（現名河南俱樂部酒祖杜康）和天津泰達（現名天津津門虎）仍「健在」。

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