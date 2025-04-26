桌球世錦賽︱馬克艾倫轟高難度147　唧shot兼白波完美走位︱有片

桌球世錦賽第二圈，世界排名第8的馬克艾倫（Mark Allen）迎戰英格蘭球手韋基連（Chris Wakelin）。來自北愛爾蘭的馬克艾倫於第13局曾用唧shot入袋，結果打出一棒147度，成為首位在桌球三大賽（Triple Crown）中都做出最高度數的球手。



今場比賽為25局13勝制，中段馬克艾倫已大幅落後局數2：10，但卻在第13局頂住壓力，打出一棒最高度數。

馬克艾倫在世錦賽打出一棒147。（Getty Images）

這棒早段馬克艾倫打得甚為順暢，但打入10個紅波後，枱面餘下5個紅波分成兩組，且十分接近，無法直接擊入袋口。

馬克艾倫結果放手一搏，以「唧Shot」（即用白波擊打某個紅波，使其撞另一隻紅波）入袋，並同時撞散其餘紅波，加上白波走位完美地配合打黑波的角度，令他最終順利擊出147清枱。

↓↓↓↓↓馬克艾倫147片段，唧Shot在片段7分04秒起：↓↓↓↓↓

這棒147是馬克艾倫生涯中的第五次，也是世錦賽中達成最高度數的第11位球手。連同2016年在全英錦標賽、2024年在大師賽中的147，這令馬克艾倫創下歷史，成為首位在三大賽（Triple Crown）中都轟出147的球手。

馬克艾倫成為首位在桌球三大賽中都打出147的球手。（Getty Images）

馬克艾倫會贏得4.5萬英鎊（約46.5萬港元）獎金，但他最終以局數6：13不敵韋基連，無法再進一步。「我寧願打很多一棒30多度、繼續留在賽事之中，我來世錦賽不是只為了打147，而是想成為世界冠軍，所以我很失望，這（第二圈止步）距離我的目標仍差很遠。

馬克艾倫與幸運球迷合照。（Getty Images）

值得一提，馬克艾倫的147帶挈了一位幸運的球迷贏得2.5萬英鎊（約26萬港元）獎金。這緣於賽事贊助商為吸引球迷入場，在每日賽事的每一節中，都會隨機抽出一位球迷，假如在該節有球手在任何一張球枱上打出147，該球迷即可獲獎。

結果雖然這位球迷在觀賞同時間另一場賽事——馬克威廉斯（Mark Williams）對華菲爾（Hossein Vafaei），錯過了馬克艾倫這棒147，但仍能在對方手上接過獎金並合照一張。因75歲生日而獲兒子送上世錦賽門票作禮物的他，表示會用獎金與家人一起坐郵輪慶祝。