桌球世錦賽｜奧蘇利雲復出連贏五局挫卡特　兩「新香港人」齊晉級

桌球世錦賽（World Snooker Championship）首圈，復出的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以10：4擊敗「機長」卡特（Ali Carter），勝出這場焦點之戰。

雙方本來戰況膠着，但「火箭」發力一口氣連贏5局晉級，連過去與他素有不和的卡特，亦在賽後表示：「他是史上最成功桌球手，我首輪抽到他，就是這樣。」



奧蘇利雲復出戰世錦賽，首圈即擊敗卡特晉級。（路透社）

復出首輪即鬥「冤家」卡特

奧蘇利雲在今年1月接連退出冠軍聯賽（Championship League）及大師賽（The Masters）後一直遠離賽場，情況持續受外界關注，他表示近年狀態隨年齡下滑，因此失去自信，但在球手鶴健士（Barry Hawkins）及心理醫生Steve Peters博士鼓勵下，決定復出參戰世錦賽。

他首輪便抽中「冤家」卡特，兩人在去年初的大師賽決賽後公開口角，2018年世錦賽十六強時，奧蘇在擊球完畢回到座位途中，與走出來的卡特迎面肩撞肩，成為近年桌球界經典的不和畫面。

兩人過去素有不和，但如今似乎已一笑泯恩仇。（路透社）

次日打出「閃電五連鞭」晉級

奧蘇利雲賽前便為這次火拼降溫，稱為去年在記者會上的發言感到後悔，氣氛緩和下，比賽未似外界般演變成恩怨大戰，不過首局卡特未有對久疏戰陣的奧蘇留手，先以88：22勝出。

世錦賽首圈採19局10勝制，賽事分兩日進行。之後奧蘇利雲站穩陣腳連贏3局，並打出一棒破百，雙方互有勝負下，「火箭」以5：4微弱優勢完成第一階段賽事。然而第二階段奧蘇即迅速進入狀態，一口氣連贏5局並3次打出一棒破百，以10：4擊敗卡特晉級，16強將會面對中國球手龐俊旭。

比賽第二階段，奧蘇利雲連取五局勝出。（路透社）

「請保持安靜，天才正在打波」

卡特賽後表示輸得心服口服：「比數5：4時我還很有機會勝出，但之後奧蘇利雲開始發力，讓我變得有點尷尬。我對手是史上最出色球手，這場比賽絕不容易應付。」

他續稱以這樣方式完結球季非自己所願：「但奧蘇或許是首輪最難應付的對手，沒有人想跟他交手，原因很明顯，因為他是史上最成功球手，我首輪抽到他，就是這樣。他本可休息10年，但仍決定來此作賽，他天賦異稟，所以大家都喜歡看他比賽——他表現非常出色。」

名宿柏萊大讚復出的奧蘇利雲表現。（路透社）

1991年世界冠軍柏萊（John Parrott）以足球的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）及高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）與奧蘇利雲相比：「我們都會用『天才』來形容像他們這樣的運動員，他（奧蘇利雲）也是。場館入口應該貼有告示：『請保持安靜，天才正在打波。』」

另一「香港人」卓林普同晉級

另一位與奧蘇一樣，在去年尾經「優秀人才入境計劃」成為香港居民的卓林普（Judd Trump，又譯：特林普），首圈亦以10：4擊敗中國的周躍龍晉級，會在16強硬撼「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）。

由於卓林普跟奧蘇在不同半區，因此他們需要晉級至決賽，才可在世錦賽上演「香港內戰」。