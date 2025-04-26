西班牙盃︱皇馬播誤判精華惹球證痛哭　缺席決賽前活動威脅換人

皇家馬德里周六（26日）將於西班牙盃（又稱：國王盃）決賽對巴塞隆拿，但賽前卻上演一連串鬧劇。



事件起源於皇馬皇馬日前透過球會官方電視頻道，播放了一條國王盃決賽執法球證迪保高斯（Ricardo De Burgos Bengoetxea）的「精華」，當中剪輯了不利皇馬判決的片段，認為迪保高斯執法偏頗。

結果引來迪保高斯於記者會回應事件，透露兒子上學時被人告訴其父親是「小偷」，但明明自己光明磊落，「我很誠實，但與運動員一樣，球證也會犯錯。當我退役後，我希望兒子能為父親感到驕傲。」迪保高斯終抵受不住壓力而淚灑當場，並呼籲外界關注球證被施壓的問題。

就在此記者會之後，皇馬即發聲明回應，不能接受迪保高斯公開指控皇馬攻擊球證。皇馬指其官方頻道受言論自由保障，且認為迪保高斯在決賽前24小時內開記招是「有預謀」，更能證明迪保高斯對皇馬存在敵意。

皇馬因此要求當局更換決賽執法球證，但最終被拒絕，而球隊隨即作出連串抗議行動，包括拒絕出席賽前記者會、會長晚宴及賽前拍照環節，並取消予傳媒採訪的公開訓練。西班牙傳媒一度傳出，皇馬或會罷賽，拉隊從決賽地點西維爾返回馬德里。

皇馬拒絕出席賽前記招及公開操練。（Getty Images）

結果皇馬在香港時間今早再發聲明澄清，指球會從未考慮罷賽，「決賽執法球證令人失望的言論，也不能玷污這場有數億人觀看、十分重要的體育賽事（國王盃決賽）。我們也會尊重所有到西維爾的球迷，縱然球證表現出仇恨與敵意，我們也會以把足球價值與體育精神放在首位。」

迪保高斯將繼續執法西班牙盃決賽。（Getty Images）

巴塞主教練菲力克（Hansi Flick）在賽前記者會被問到皇馬「攻擊」球證一事， 他稱任何人都需要行多一步去保護球證，「對我而言，這只是一種運動、一場比賽，停留在足球層面，我們有責任去保護參與比賽的任何人，而不止是球員。」