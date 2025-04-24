雲尼斯奧斯遭控告非法收購　觸犯FIFA規定面臨停止足球活動兩年

雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）近日盛傳即將與皇家馬德里續約，不過有報道指他近日身陷官非，面臨兩年停賽重罰。



雲尼斯奧斯身陷官非，或須停賽兩年。（路透社）

遭巴西公司控告要求停賽2年

意大利《天空體育》記者Gianluca Di Marzio指，巴西公司Tiberis Holding do Brasil（以下簡稱Tiberis）向國際足協道德委員會（FIFA Ethics Committee's Investigatory Chamber）提出訴訟，指控雲尼斯奧斯通過名下公司收購職業球會而引致利益衝突，要求判罰停賽兩年。

Tiberis是巴西球隊MG體育會（Athletic Club MG，又名Athletic Club SAF）股東之一，持有球會16.5%股份，MG體育會去年尾升上巴乙後，Tiberis老闆Willy Francese打算行使優先購買權增持股份。不過他們卻發現，球會大量股份被直接售賣予名為ALL Agenciamento Esportivo的公司，而自己被直接繞過。該公司由雲尼斯奧斯及他父親兼經理人Thacilo Soares共同持有，並已取得MG體育會的營運權。

雲尼斯奧斯被指收購MG體育會而觸犯相關規定。（Getty Images）

擁兩間職業球會涉利益衝突

聖保羅商業法院已緊急暫停此商業操作，Tiberis在4月7日向國際足協道德委員會提出訴訟，認為雲尼斯奧斯觸犯國際足協道德準則第20章，以及西班牙體育公平法第22章。

報道指出，這兩項規則禁止現役球員直接或間接擁有多間球會，以防止利益衝突，包括影響轉會、薪酬及賽果。雲尼斯奧斯今年2月與合夥人注資，購買葡甲球會艾華卡（Alverca）70至80%股份，今次再收購MG體育會便可能違規，MG體育會球員Rafael Conceição便在2月初外借至艾華卡。

Rafael Conceição（右）在今年2月初由MG體育會被外借至艾華卡。（MG體育會X）

最高可判停賽5年

國際足協道德準則第20章第4節列明，「違反規定者，將罰款最少10000瑞士法郎，並被禁止參加任何與足球相關的活動，最長期限為兩年。對於情節嚴重和/或重覆的情況，最高可判處五年內禁止參加任何與足球有關的活動」。

雲尼斯奧斯會否被停賽，需視乎國際足協判決，最終結果除停賽或罰款外，也有可能勒令他放棄兩間球會的股份。