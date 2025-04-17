歐聯速評｜皇馬簽麥巴比陣容失衡　歐戰之王一季輸6場失去統治力

皇家馬德里今季簽入法國神鋒麥巴比，看似加強攻力，實則造成失衡，於歐聯（又譯：歐冠）8強面阿仙奴繼首回合以0：3慘敗，次回合返回主場亦以1：2告負；「歐戰之王」在今屆賽事失去了昔日的統治力，正是以上論點的最有力證明。



要不是布卡約沙卡12碼宴客，還有威廉沙列巴失誤送了一球給雲尼斯奧斯，皇馬今仗輸得更慘，但他們還是阻止不了沙卡及加比爾馬天尼利各建一功，兩回合以1：5飲恨，無緣衛冕。

今屆麥巴比從巴黎聖日耳門強勢加盟皇馬，一度獲外界寄予厚望，但季初他卻有點水土不服，畢竟他最擅長的位置是左翼，但皇馬在那個位置本已有雲尼斯奧斯，於是麥巴比被安排踢正中鋒，只是他長處是速度，在中鋒位置卻無從發揮。

麥巴比兩回合鬥阿仙奴均未能建功，更因傷退下火線。（Getty Images）

不過，皇馬主帥安察洛堤畢竟是最擅長以戰術配合球星的男人，他給予麥巴比極大的自由，雖然他多在中鋒位置出現，但很多時也會回後拿球，有時則會出現在左或右路，於是他的表現亦漸入佳境，入球也慢慢增加，截至今仗不經不覺在各項賽事入了33球。

然而，為了遷就麥巴比，卻犧牲了比寧咸。皇馬上季沒有正中鋒，比寧咸在雲尼斯奧斯及洛迪高身後，伺機入楔，他的中場拍檔卻奧斯、華維迪及卡馬雲加（或曹亞文尼）則負責控制、組織與防守，因此比寧咸能不時後上建功，上季整季攻入了23球。今季前線多了麥巴比，卻奧斯又退了休，於是比寧咸要退後一格，對弱旅時還可以上前助攻，在歐聯面對強隊便經常要回後協防。

遷就了麥巴比，犧牲的卻是比寧咸。（Getty Images）

比寧咸在對阿仙奴的兩回合，於進攻上便近乎消失。首回合，皇馬重點是防守反擊，因此很多時皮球就是快速向前傳，讓麥巴比或雲尼斯奧斯等快馬突襲，比寧咸的職責更多是在左路協防沙卡。次回合，皇馬理論上是主攻，但阿仙奴適時退守下，比寧咸亦難以找到進攻空間，最後踢了90分鐘連一腳射門也欠奉。他今仗最令人記得的畫面，卻是一次跟祖利安添巴爭球後，明明皮球已出界，但仍一手大力推跌對方，心裏的毛躁以肢體來說明。

當然，卻奧斯掛靴，令皇馬中場頓失依靠，也令問題惡化。華維迪雖然全能，但他在中場的控制與組織始終未算頂級，而且他今季就像今仗後段一樣，不時要串演右閘，也影響了他的發揮；至於卡馬雲加或曹亞文尼則以防守為主，而克羅地亞名將莫迪歷又老了一年，已達39歲，難堪大用，難怪皇馬一直想簽入利物浦的阿諾特，因為他充滿創造性的一腳長傳或直線，正是如今皇馬最欠奉的。

18歲的安迪歷仍有待磨練。（Getty Images）

皇馬還有一個問題是，雖貴為「銀河艦隊」，但後備力量卻十分薄弱，譬如今場入替的球員，沒有一個可改變戰局，或者說，他們都沒有改變戰局的能力。曾效力阿仙奴的施巴路斯，基本上只是角色球員；巴謙戴亞斯潛質優厚，但特點卻不突出；莫迪歷真的太老了；而被寄予厚望的巴西18歲新星安迪歷（Endrick），也有一兩腳具威脅的埋門，但整體表現卻像盲頭烏蠅亂衝亂撞，譬如全速撲向馬天利尼卻被該森巴師兄清脆「通坑渠」一幕，大抵就是他上場的縮影，當然，他還只是個孩子⋯⋯

上季歐聯，皇馬以9勝4和不敗姿態第15度封王，今季還以為如虎添翼，結果卻是包括被阿仙奴「雙殺」內，已足足輸了6場。往好的方面看，皇馬歐聯出局後，可以專心國內賽事，他們在西甲聯賽落後「宿敵」巴塞隆拿4分，還有機會後上，而於西班牙盃亦打入決賽，決賽對手又是巴塞。今仗麥巴比扭傷足踝退下火線，未知傷勢如何，但到底有他在陣好，還是回復上季的平衡較佳，就留待安帥探討了。