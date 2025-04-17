歐聯阿仙奴挫皇馬入四強賴斯閃燿班拿貝　宣言收購帶來宣言式勝利

歐聯（又稱：歐冠）八強阿仙奴繼主場3：0獲勝，作客班拿貝再以2：1擊敗皇家馬德里，兩回合總比數大勝5：1，帶點意外地「雙殺」銀河艦隊，繼2009年後再次勇闖四強。



主帥阿迪達形容，「今夜是我足球生涯以來其中一個最美好晚上」，在15屆歐聯王者的主場技術擊倒對方，絕對是令所有阿仙奴球迷永遠不會忘記的一仗。兩年前兵工廠以1億英鎊收購迪格蘭賴斯（Declan Rice，又譯：迪勤懷斯）被稱為「宣言式收購」，這位英格蘭中場在兩戰皇馬用表現為阿仙奴帶來「宣言式勝利」。



歐聯︱迪格蘭賴斯是阿仙奴兩度擊敗皇馬入四強最大功臣。（路透社）

皇馬班拿貝大反擊畫面並未出現

沒有任何球隊在歐聯作客班拿貝是容易的，就算手執三球優勢，阿仙奴在沒有正前鋒之下，皇馬似乎仍對反勝出線抱一定期望，畢竟面對哥迪奧拿領軍的曼城，皇馬也曾創造逆轉奇蹟，就連阿仙奴球迷也害怕愛隊會「自爆」。

不過當比賽開始，廠迷的憂慮大概可一掃而空，阿仙奴11分鐘已由串演中鋒的馬連奴博得十二碼，如非主射的沙卡大膽地以Panenka挑戰皇馬門將高圖爾斯，失敗宴客而回，阿仙奴已進一步擴大優勢。

歐聯︱麥巴比上半場一度博得十二碼，但被VAR介入後球證終推翻決定。（路透社）

阿仙奴技術擊倒雙殺皇馬 歷來第三度闖四強

皇馬全場唯一帶來的懸念，是麥巴比23分鐘在一次罰球後在禁區內倒地，球證鳴笛直指十二碼，VAR介入下球證到場邊看慢鏡，清楚顯示防守他的迪格蘭賴斯只有輕微動作，麥巴比卻飛身插水博十二碼，球證推翻十二碼判決和賴斯的黃牌。半場0：0，安察洛堤61分鐘作出三個調動也無用，反被沙卡65分鐘以一記乖巧挑射將功補過。

拉開至四球差距，就算雲尼斯奧斯兩分鐘後把握沙列巴的失誤，追成1：1，皇馬也無力再追，75分鐘麥巴比傷出，馬天尼利把握快速反擊機會補時再入一球，阿仙奴2：1再勝皇馬，歷來第三度晉身歐聯四強，也是自2009年以來首次。

阿迪達領阿仙奴闖入歐聯四強。（路透社）

禾確特：「阿仙奴的宣言式結果和表現」

阿迪達說：「這是我足球生涯最美好的晚上之一」，「我們面對一支歐聯歷史最豐富的球隊，是我們在這個賽事的最大啟發。我們在歐聯的歷史太薄弱，只是第三次入四強，我們要在這基礎上邁進，如今我們在良好勢頭下可以繼續下去。」

2008/09球季有份帶領阿仙奴晉身歐聯四強的禾確特（Theo Walcott）認為，「這班阿仙奴球員心理上已為重大時刻做好準備」，形容今次賽果為「阿仙奴的宣言式結果和表現」（a statement result and performance）。

+ 4

賴斯：「我們希望贏得冠軍」

阿仙奴兩回合擊敗皇馬，最耀眼一人首推中場迪格蘭賴斯，從未射入罰球的他閉門練兵多時，首回合他攻入兩記精彩罰球「收死」皇馬門神高圖爾斯。職業球員生涯頭338場比賽，從未射入罰球，八強首回合對皇馬的第339場，竟一口氣射入兩球。

26歲的迪格蘭賴斯，身為防守中場的他攻守兼備，今場作客班拿貝全場滿場飛，防守頗強，上前進攻也充滿威脅，表現勝過一班皇馬球星。球場內外他也充滿自信，賽後揚言：「我們知道（作客班拿貝）很難踢，但我們賽前已知道球隊會取得勝利。我們將它植入腦袋，並用行動付諸實行。」

歐聯晉級圖（01美術製圖）

宣言收購帶來宣言式勝利

「這是球會特別的一夜，歷史性的一夜，我們在這個賽事有個目標，我們想跟最強球隊作戰，我們希望贏得冠軍。」他坦言，「有很多評論說皇馬能夠在班拿貝反勝，因為他們之前已經試過很多次，但我們從首回合一戰取得大量信念和信心，知道我們有足夠能力作客這裏贏得比賽。」對皇馬主客兩回合，賴斯均獲歐聯官方認證，選為賽事最佳球員。

兩年前阿仙奴在轉會市場打破球會轉會費紀錄，以一億英鎊從韋斯咸收購賴斯，有說是「阿仙奴爭冠最後拼圖」，同時也有不少質疑聲音。如今他領軍在歐聯八強兩勝皇馬，證明這項重磅投資決定正確，當日的「宣言式收購」，終帶來「宣言式勝利」，就算英超聯賽連續三季只得亞軍，這場重要勝仗足證阿仙奴在阿迪達帶領下持續往正確方向前進。