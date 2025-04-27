英足總盃｜水晶宮3：0大勝阿士東維拉 伊斯美拿沙亞梅開二度
撰文：蕭通
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英格蘭足總盃4強，水晶宮主場3：0大勝阿士東維拉，該隊將於5月17日與曼城或諾定咸森林爭奪冠軍。
上半場31分鐘，水晶宮的伊斯（Eberechi Eze）在蛾眉月位置勁射破網，為球隊領先一球。維拉攻勢雖然比水晶宮多，但可惜未能突破對方的防守，水晶宮半場領先1：0。
下半場53分鐘，伊斯在禁區內博得對手犯規，馬迪達（Jean-Philippe Mateta）主射12碼中柱彈出，不過伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）隨即在禁區外射彈地波入球，水晶宮擴大優勢至2：0。
最後，伊斯美拿沙亞於補時4分鐘於禁區內再入一球，水晶宮得以淨勝3球入英格蘭足總盃決賽，為2016年以來首次。
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