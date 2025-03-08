英足總盃｜「功夫踢」米禾爾門將加罰至停賽6場　道歉指無意傷人

日前水晶宮對米禾爾的英格蘭足總盃第五圈賽事，米禾爾門將羅拔斯（Liam Roberts）一次恐怖飛踢桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）令後者重傷一幕在網上瘋傳，前者因而直紅被逐。

英足總（FA）認為直紅停賽3場，不足以說明羅拔斯此行為嚴重程度，尋求更長停賽期後，於周五(７日)宣布將判罰延長至6場。



羅拔斯以「功夫踢」出迎一幕引來外界譁然。（路透社）

該戰開賽不久，水晶宮長傳至前場，前鋒桑馬迪達欲接應，米禾爾門將羅拔斯衝出禁區想解圍，未料卻以「功夫腳」直接踢中桑馬迪達臉部，這名水晶宮前鋒隨即倒地，接受治療好一段時間後才戴上頸箍、以擔架抬離場，羅拔斯最初只被罰黃牌，球證奧利華查看VAR後才改判紅牌。

雖然水晶宮最終以3：1取勝，不過桑馬迪達因此左耳撕裂而需縫25針，相關影片及照片在網上引起球迷譁然，水晶宮主席柏利殊（Steve Parish）形容這是他見過「最魯莽鏟截」。按照球例，球員直紅本應停賽3場，不過英足總認為處罰不足，因此在周五宣布羅拔斯停賽期延至6場。

桑馬達被踢至要擔架抬離場。（路透社）

判罰公布後，羅拔斯在米禾爾官網以聲明方式致歉：「隨事情塵埃落定，我想說所有相關人士包括我及家人來說，這是非常艱難一周。首先我祝願桑馬迪達早日康復，事後我已盡快在私下向他道歉，很高興當天晚上便收到他的回覆，他說他沒事，並讓我不用擔心。」

羅拔斯指今次事件讓他震驚不已，且毫無怨言地接受紅牌及其他處罰，但強調自己絕對不是帶着傷人意圖上場比賽。

水晶宮主帥加士拿（Oliver Glasner）則表示，桑馬迪達目前正在康復之中，雖然無法出戰周六晚對葉士域治的比賽，但若進展順利，預計會在月尾對富咸的足總盃8強賽事中復出。