桌球世錦賽︱卓林普單季轟100棒Century　再做創舉成史上首人

世界排名第一、香港居民卓林普（Judd Trump，又譯特林普）在今屆桌球世錦賽中創造歷史，單季第100次打出一棒過百（century），是史上第一位兩度達成此創舉的球手，他在比賽中途獲全場站立鼓掌，連對手梅菲（Shaun Murphy）也送上祝賀。



桌球世錦賽第二圈，世界排名第一、香港居民卓林普面對有「魔術師」之稱的梅菲（Shaun Murphy），比賽之前卓林普今季已累積98次一棒過百，他在比賽第8、10、12局都幾乎增添紀錄，分別打出一棒98、89及97。卓林普在第14局先打出一棒106度，再在第15局轟出一棒132，達成此里程碑。

卓林普再達成創舉。（Getty Images）

在卓林普打入「過百」所需的黑波前，這位球手已露出微笑，在他順利將黑波入袋後，比賽場地克魯西布劇院（Crucible Theatre）全場觀眾都站立報以掌聲，連梅菲都有鼓掌。卓林普亦振臂慶祝，他一度停下來，望向觀眾席致謝，並好好享受當下這個美好時刻。

卓林普這棒過百為他率先贏下10萬鎊獎金（約103萬港元），這獎金是世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）於季前宣布成立，為今季首位100次打一棒過百的球手而設。

而值得一提，過去只曾兩次有球手在單季內打出100次一棒過百，第一位是2013/14年度的尼爾羅拔臣（Neil Robertson）（103次），第二位是2019/20年度的卓林普（102次），意味卓林普是首位兩度做出此創舉的球手，而他餘下球季只需再多打3次一棒過百，即可追平尼爾羅拔臣的紀錄。

卓林普在世錦賽第二圈暫時領先梅菲。（Getty Images）

早在世錦賽首輪晉級後，當時仍只得98棒過百的卓林普，就曾被問到如何看待即將達成這項創舉，「今次肯定比上次（2019/20年）好，因為上次我真的打了很多比賽（才做到），我不清楚今季我打了多少場比賽，但我缺席了3至4個賽事，所以這肯定是個紀錄。」

他明言自己沒有視此為目標，「我根本沒想過可以做得到，沒有故意去做，也沒留意到原來獎金這麼豐厚，感覺近來大家都不斷打出一棒過百。」

卓林普在世錦賽第二圈暫時以局數10：6領先梅菲，比賽為25局13勝制，今日會繼續作賽，卓林普只曾於2019年世錦賽贏得冠軍；他之後在2022年再打入決賽，但最終不敵奧蘇利雲。