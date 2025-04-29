香港山藝協會投稿｜電解質飲品的迷思　飲用需按行山強度時間而定

行山時是否適合以電解質飲品（如寶X力）完全代替水，需視運動強度、時間及個人狀況而定。

文：香港山藝協會



運動飲品提供水份外，還有糖分及電解質。（資料圖片／顏銘輝攝）

1. 糖分過高可能引發問題

1.1 熱量攝取過剩：寶x力含約6%碳水化合物（每100毫升約5.7克糖），若長時間飲用（例如2小時以上行山飲用1公升），可能攝取57克糖分，相當於12茶匙糖。對低強度運動而言，過多糖分易造成血糖波動，反而可能引發疲倦感。

1.2 腸胃負擔：高滲透壓的含糖飲料可能減緩水分吸收，尤其在脫水狀態下，腸胃需更多時間消化糖分，可能導致腹脹或噁心。

在炎夏行山時，更要留意補充水分。（顏銘輝攝）

2. 電解質補充需「按需調節」

普通出汗不需額外補充：輕度行山1-2小時且氣溫適中時，汗液流失的電解質（如鈉約500-700毫克/小時）可透過餐食自然補充，不需刻意飲用電解質飲品。

過量鈉攝取風險：寶x力每500毫升含約245毫克鈉，若短時間大量飲用（如3瓶以上），可能使單日鈉攝取量超標（世衛建議每日<2000毫克），增加高血壓或腎臟負擔風險。

行山要注意補充水分。（資料圖片）

3. 水的吸收效率更高

3.1 低滲透壓優勢：純水因滲透壓較低，能更快通過胃部進入小腸吸收，適合急需補水時（如輕度脫水）優先飲用。

3.2 避免誤判需求：若以電解質飲品解渴，可能因口感誘導過量飲用，反而攝取多餘糖分與電解質。

一種運動飲料的營養標籤。（香港山藝協會提供）

4. 何時適合補充電解質飲品？

4.1 高強度或長時間運動：例如連續行山超過3小時、大量出汗（如夏季中暑風險高時），每小時可補充250-500毫升電解質飲品，搭配飲水。

4.2 特殊身體狀況：若出現抽筋、頭暈等電解質失衡徵兆，可適度飲用，但仍建議與水交替攝取。

便利店有不同的運動飲料。（顏銘輝攝）

若想補充電解質，可適量進食香蕉、牛油果、蕃薯這類含有鉀質的食物。另外，梳打餅、麵線或芝士等亦含有鈉質，只要維持飲食均衡，日常已可補充到所需的電解質或礦物質。

寶x力等電解質飲品是「補充品」而非「替代品」，其設計初衷是輔助高強度運動或極端環境下的水分與電解質流失。普通行山活動中，過度依賴可能導致糖分與電解質失衡，建議以水為主，按需適量搭配專用飲品。

【本文獲香港山藝協會授權轉載】