香港山藝協會投稿｜目睹西貢沙灘野豬風波　挑釁野生動物十分愚蠢

話說，早前我在西貢某沙灘休憩時，遇到一頭野生野豬，從體型大小，估計是年齡較小的野豬，當時野豬不斷走近沙灘上的泳客身邊，想要從泳客的獨木舟及行裝取得食物，經過當時救生員的提醒，沒有人獻出食物，更有人聽從指示把食物掛起，令野豬無法搶奪食物。

文：香港山藝協會



近日野豬問題成為社會焦點。（資料圖片）

然而有一名泳客，不斷向野豬步步充進逼，手持啤酒及食物向飢餓的野豬走近，不時用力踏腳，希望能夠驅趕野豬。在我眼中，該名泳客一方面挑釁野豬，一方面又因手上的食物而吸引到野豬。

救生員多次提醒海灘上的每個人，不要挑釁野豬，掛高食物，如果方便可以離開沙灘，等待野豬離去才回來。但是，那位泳客眼見野豬在獨木舟上走過，便使勁地向獨木舟踢了腳，令野豬受驚，此舉令救生員出聲制止，並明確表示該位泳客的行為漠視自己及野豬的安危，極不可取。

這事令我又再談起野豬，現時香港對野豬的管制，已經由絕育及搬遷改成人道毀滅，無論是有意圖進入城市或無意走到城市的野豬，都無一倖免。這個改制對於愛護大自然的人而言，是文明的倒退。

小野豬。（資料圖片）

而究竟引致今日的惡例是什麼？相信餵飼野生動物的行為絕對會分一杯羹，令野豬對人類的恐懼減少，更認為有人類的地方便有食物，對塑膠袋特別敏感，以致野豬頻頻出現於市區。

另外，自認為比野豬更強的也是很危險的思想，無論現時科技多發達，還是體能多強，我們都無法估計野生動物下個行動，而且一旦受到襲擊也很難全身而退，輕則流血，重則骨折或更甚，因此才要學懂保持距離。

希望大家了解，無論是出於什麼動機，挑釁野生動物都是愚蠢的行為，最終只會導致自己受傷，以及野生動物被人道毀滅的結果。要知道，很多事件都能夠避免，尤其我們擁有的不單止是本能，更有智慧，在意外前是有能力避免，正如上面的故事一樣，泳客是無需要多次挑釁，其實有其他更好的解決方法。

尊重大自然，大家都只是過客。

【本文獲香港山藝協會授權轉載】

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