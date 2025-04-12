奇雲迪布尼VS大衛施華惹激辯　誰是曼城史上最佳中場？｜球迷公投

曼城中將核心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）宣布季尾離隊，結束在藍月的十年生涯。主帥哥迪奧拿稱讚迪布尼是英超史上最出色中場之一：「若沒有他，我們不可能在過去十年如此成功。」



迪布尼的離去亦引起球迷一番討論：他與球會另一傳奇大衛施華（David Silva），誰才是球會史上最佳中場？



曼城去年公布紀錄片《KEVIN DE BRUYNE | RETURN OF THE KING》。（曼城Youtube）

國王 VS 魔術師

迪布尼長年作為曼城進攻核心，助攻能力強大，曾4次成為英超球季助攻王，為曼城贏盡各項錦標，被球會認定為隊中「國王」（King）。

2023年退役的大衛施華，較迪布尼早5年加入曼城，是藍月亮踏入「油王時代」開啟王朝的進攻核心，腳法細膩且擅長控制比賽，早在效力華倫西亞時便被冠以「魔術師」（Magician，西班牙文：El Mago）稱號。

大衛施華被冠以「魔術師」稱號。（曼城Youtube）

迪布尼 VS 大衛施華，誰更勝一籌？

大衛施華為曼城效力的10年間，助球會奪得4次英超、2次足總盃及5次聯賽盃，顯赫戰功也讓他在2020年離隊後，獲曼城在伊蒂哈德球場外樹立雕像作表揚，不少球迷認為他是曼城史上最出色中場球員。

迪布尼的榮譽和數據對比大衛施華有過之而無不及，他宣布季尾離隊亦引發坊間大量「迪布尼 VS 大衛施華，誰更勝一籌」的激辯。

大衛施華與迪布尼，同樣擔任過曼城中場核心。（Getty Images）

曼城名將米卡李察士：迪布尼已超越前輩

同樣曾曼城效力10年的米卡李察士（Micah Richards）認為，迪布尼比大衛施華、耶耶托尼（Yaya Toure）更勝一籌：「我跟耶耶托尼、大衛施華做過隊友，我曾認為他們都是最出色的球員，但迪布尼近幾季的表現已超越他們。」

他解釋：「大衛施華觸球更多，他技術很好，能帶波深入敵陣；耶耶托尼技術也很好，（防守之餘）還能向前推進並為隊友輸送；但迪布尼留下的數據跟其他人是兩個層次，他簡直是傳奇。」

米卡李察士（中）2015年夏天離開曼城，剛好與迪布尼加盟時間錯開。（Getty Images）

曼城隊長基爾獲加：大衛施華稍勝迪布尼

曼城隊長基爾獲加（Kyle Walker）目前正外借到AC米蘭，去年9月他曾在個人Podcast談過相關話題：「我經常被問到誰是合作過最出色的曼城球員，我認為是大衛施華，他稍微優勝於迪布尼，當然阿古路也很出色，這是我的個人意見。」

獲加指出，即使向施華傳出差勁傳球，他也能好好處理：「或許他不是跑得最快的球員，但轉身和控制身體的速度卻是最快。他很快便能了解新隊友，知道他們想在哪裏，何時、如何接應傳球。」

基爾獲加（右）投施華一票。（Getty Images）

迪布尼支持者：「有迪布尼傳球，邊境牧羊犬都能當神射手」

不論是中文還是英文討論區，不少球迷也為此話題展開討論，而且雙方支持者數量不相伯仲。支持迪布尼的，認為他助攻能力獨步天下：「無意對施華不尊重，但巔峰的迪布尼是史上最佳中場」、「施華要贏歐聯才能跟迪布尼比較」、「有迪布尼傳球，邊境牧羊犬都能成為神射手」。

有球迷憶及當年大衛施華離隊時，專門跟進曼城消息的記者Sam Lee曾撰文稱讚施華的偉大，並指出：「迪布尼的出色表現，令那篇文章如今看來顯得多麼荒謬。」

迪布尼的致命傳送賞心悅目。（Getty Images）

大衛施華支持者：「施華當年身邊的隊友全是廢物！」

認為施華更出色的球迷，則強調他的偉大無法單憑數據體現：「他在球會10年，失準次數一隻手便能數清」、「施華控制比賽能力更出色」、「你拿魔術師去跟一個只是傳球手的球員比？」

有內地著名足球主播則認為，大衛施華作為曼城「開荒牛」，率領球隊開創新時代，在藍月亮歷史地位應較迪布尼更勝一籌，甚至宣稱：「施華當年身邊的隊友全是廢物！」

大衛施華與迪布尼，其實代表着兩種風格截然不同的進攻中場，立即到上面投票，選出你心目中最強的曼城中場球員。