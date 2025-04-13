球迷公投｜曼城多次換血持續稱霸英超　誰是藍月亮史上最佳中場？

曼城自2008年被阿聯酋王室持有的Abu Dhabi United Group收購後，8次高舉英超獎盃，贏盡一切本土錦標，更在2022/23球季歐聯封王，開創天藍色的曼城王朝。

多年來藍月的中軸線換了一批又一批，中場一攻一守的配搭，由大衛施華（David Silva）＋耶耶托尼（Yaya Toure）的組合，到剛宣布季尾離隊的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）＋費蘭甸奴（Fernandinho），之後換成迪布尼＋洛迪（Rodri），位位功勳戰將各有功勞。



迪布尼離隊在即，激發球迷間熱議施華與迪布尼誰人在曼城歷史地位更高，在你心目中，上述諸位曼城中場骨脊，誰才是歷來最佳中場？



英格蘭兩大傳奇中場「雙特」林柏特（Frank Lampard）及謝拉特（Steven Gerrard）在2010年代中相繼退役後，英超中場基本上都由曼城主宰，哥迪奧拿2016年夏天出任曼城主帥後，曼城每季都是英超控球率最高球隊。

曼城踏入「油王時代」後，收購的貴價前鋒其實不多，至今只有泰維斯、阿古路及夏蘭特屬一線球星，球會更願意花重金購買中場，為球隊構建堅不可摧的脊骨。

迪布尼：英超助攻王

助攻毫無疑問是迪布尼最大強項，他4次成為英超當季助攻王，在英超助攻共118次，歷史排名第2，僅次為曼聯效力長達25季的名宿傑斯（Ryan Giggs，162次）。

若計算場均助攻，迪布尼則以0.42次高踞榜首，大幅拋離以0.31次排第2的法比加斯（Cesc Fàbregas），傑斯則以約0.26次排第10。

迪布尼的助攻表現在英超一枝獨秀。（Getty Images）

自2015年9月首次為曼城出場至今，迪布尼在英超共創造827次機會，遠遠拋離次席的基斯甸艾歷臣（533次），而且迪布尼還擁有一定入球能力，同期直接參與入球次數排英超第4（188次），僅落後沙拿（267次）、哈利卡尼（231次）及孫興慜（198次）。

效力曼城10年，他為球會帶來無數榮譽，包括6次英超及奪得藍月亮夢寐以求的首個歐聯冠軍。迪布尼甫加盟曼城已是英超「頂薪族」，底薪加上各類獎金周薪很快已接近40萬英鎊，也是英超首位「40萬鎊先生」，直到C朗拿度2021球季重返曼聯獲逾51萬英鎊周薪才將迪布尼比下去，可見曼城對他重視。

迪布尼是英超首位「40萬鎊先生」。（Getty Images）

大衛施華：為曼城奠基的魔術師

大衛施華數據上不如迪布尼，但亦是英超最頂尖之列。英超官網上月統計，大衛施華平均每90分鐘能創造2.98次機會，歷史排名第3，僅排在迪布尼（3.59）和奧斯爾（3.29）之後。

大衛施華在英超地位是否被低估？（Getty Images）

這位西班牙「魔術師」被認為是曼城史上其中一位最偉大球員，球會還在主場外為他樹立雕像，主要是因為他是曼城進入「油王時代」後，為球會攻城掠地、開創王朝的奠基功臣。他在2010年加盟首季，便助曼城奪足總盃冠軍，終結球會長達35年錦標荒，翌季再幫助曼城贏得隊史首次英超冠軍。

當時曼城花重金收購球員，搖身一變成為英超爭標分子，但戰術體系遠不如現在般鮮明，在英超統治力相對較小，因此也有部分球迷認為，施華身邊隊友質素不如迪布尼，是他數據、錦標落後的原因。

曼城在2010/11球季首奪英超陣容

前鋒：阿古路（Sergio Aguero）、迪斯高（Edin Dzeko）

中場：大衛施華、巴利（Gareth Barry）、耶耶托尼（Yaya Toure）、拿斯尼（Samir Nasri）

後衛：基捷基治（Gaël Clichy）、尼史葛（Joleon Lescott）、高柏尼（Vincent Kompany）、薩巴列達（Pablo Zabaleta）

門將：祖赫特（Joe Hart）



後備：泰維斯（Carlos Tevez）、巴洛迪利（Mario Balotelli）、艾迪巴約（Emmanuel Adebayor）、米卡李察士（Micah Richards）等



有人認為，施華當年在曼城的隊友實力遠不如現在。（Getty Images）

他是英超有史以來，最快達到200場勝仗的球員。2019年9月，他在第289場比賽贏得第200次勝利，比第2名的泰利快6場。排在他後面的施治（310場）、傑斯（315場）、史殊利高爾（318場）、史高斯（323場）等，都是英超歷史上赫赫有名的名宿，也突顯出施華幫助球隊贏波的能力。

耶耶托尼：最強全能中場之一

耶耶托尼由於無法得到哥迪奧拿信任，在2010年離開巴塞隆拿轉投曼城，同是早期為曼城打下江山的功臣，相較迪布尼及施華，他更多參與防守，以穩定及高效率表現協助控制比賽，被認為是同時代最出色的其中一位全能中場。

耶耶托尼被認為是當時最出色的全能中場之一。（Getty Images）

他在英超8季攻入62球，與碧咸、皮利斯、般奴費南迪斯在中場歷史入球榜並列第11位，跟排第8位、更頻繁進攻的迪布尼其實只差8球。2013/14球季，他在聯賽攻入20球，壓過阿古路及迪斯高兩位前鋒，為隊內聯賽入球最多球員，當季英超射手榜排第3。

耶耶托尼傳、停、帶、射及防守無所不能，而且表現極為穩定，他為曼城各項比賽出戰316場，送出逾20000次傳球，成功率仍高達89%，多年來在聯賽只曾因1次失誤導致失波，14次主射十二碼未曾失手，攔截成功率亦達到75%。

拿斯尼（右）認為耶耶托尼應更受世人重視。（Getty Images）

前隊友拿斯尼曾表示耶耶托尼實力能排在世界前三，僅因為他是非洲球員而不受重視：「他無所不能，告訴我哪一位防守中場能向前推進，還能一季入16、17球？若他是阿根廷或巴西人，人們便會更多地討論他。」

不過哥迪奧拿在2016/17球季來到曼城後，耶耶托尼的命運又彷彿回到當年在巴塞時，甫開季他便遭哥帥棄用，未能進入歐聯附加賽首回合名單，縱使次回合正選出戰，但他的經理人Dimitri Seluk公開批評哥迪奧拿這樣做是羞辱耶耶托尼，及後Dimitri Seluk公開道歉這位中場到11月才重返球隊復任主力。然而翌季他還是無法獲得哥帥信任，全季聯賽僅正選上陣1次，大部分時間坐冷板凳下，2018年夏天黯然離隊，年半後退役。

耶耶托尼離開巴塞後在曼城證明了自己，不過兩次在哥帥麾下都無法獲得重用。（Getty Images）

費蘭甸奴：被忽視的關鍵先生

費蘭甸奴是純防守型中場，他為曼城效力9季合計只入20個聯賽入球，等於耶耶托尼最多產一季。正因如此，每當談論曼城中場核心人物時，費蘭甸奴很容易會被忽視。

費蘭甸奴作為防守中場， 一直默默為球隊付出。（Getty Images）

2020/21球季起，當時35歲的費蘭甸奴連續兩季被選為隊長，他能勝任多個位置，可在球隊需要時客串中堅，哥迪奧拿曾形容費蘭甸奴對球隊來說是一份禮物，「他無私地為球會及隊友着想，是一位真正的隊長」。

2018年12月底，曼城在聯賽接連不敵水晶宮及李斯特城，當時幾乎所有英國傳媒都發現，問題正正來自費蘭甸奴因傷缺陣，天空體育當時統計自哥迪奧拿上任後，費蘭甸奴為曼城出戰115場贏82場，勝率為71.3%，可他缺陣的27場比賽，球隊勝率只有59.3%。而如何為他尋找接班人，亦成為哥帥面對的難題。

前曼城隊長李察鄧尼（Richard Dunne）稱讚費蘭甸奴是同時代最優秀的防守中場，英格蘭足球名將占美列納（Jamie Redknapp）更稱他是英超史上最佳防守中場，比起阿仙奴名將韋拉，曼聯前隊長堅尼，以及車路士一代防中馬基利尼都更出色。

費蘭甸奴在曼城效力至37歲才離隊。（Getty Images）

洛迪：曼城唯一金球獎得主

洛迪去年擊敗雲尼斯奧斯獲金球獎（Ballon d'Or），印證近年外界稱他為「世一中場」的美譽。此前迪布尼及夏蘭特都入過金球獎三甲，但洛迪是唯一獲此殊榮的曼城球員。2022/23歐聯決賽，正是洛迪射入致勝一球，助曼城首次高舉大耳盃。

洛迪是史上唯一一位獲金球獎的曼城球員。（Getty Images）

曼城近年頂級中場輩出，耶耶托尼、大衛施華、費蘭甸奴相繼退下來，藍月亮依然強大，如今輪到迪布尼也離隊在即，不禁令人聯想：或許主帥哥迪奧拿才是曼城最重要一人？

然而去年9月洛迪膝部前十字韌帶重傷收咧，曼城未幾即開始崩潰，即使季初因傷一路缺陣的迪布尼11月初復出，球隊仍在同月各項賽事陷入5連敗，是哥帥執教生涯首次。之後曼城戰績反反覆覆到1月後段才稍為喘定，卻已無力爭奪今季英超聯賽，歐聯亦在附加賽不敵皇馬未能晉身16強，洛迪對曼城重要程度可見一斑。

洛迪去年9月重傷後，曼城與哥迪奧拿隨即陷入低潮。（Getty Images）

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