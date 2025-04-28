港超聯︱南區續限米煮限飯　引援拒驚喜　菁英盃或研新形式

港超球會冠忠南區今季成績令人失望，會長陳文俊明言下季組軍仍「限米煮限飯」，「驚喜」只能靠球員鬥志而來。



冠忠南區今季聯賽成績下滑，現21戰只取5勝，僅以1分力壓標準流浪排第6；球隊足總盃、高級組銀牌都無緣冠軍，唯獨菁英盃殺入決賽，有望繼前屆後再成為盟主。

南區周四（5月1日）會與理文爭菁英盃。（袁志浩攝）

會長陳文俊出席菁英盃決賽記招時透露，球隊今季整體表現「麻麻地」、「強差人意」，該贏的比賽沒有贏，如聯賽兩度不敵九龍城，也先後在港超與足總盃敗於港會腳下，「不平穩，懂得如何防守，卻不懂怎樣進攻。」

南區會長陳文俊。（袁志浩攝）

球隊今年1月宣布原主教練楊正光離任，陳文俊強調是對方自行引退，管理層對此感愕然；來季是否聘請新帥，仍在考慮之中，「在思考是否帶來一點刺激元素，但過去效果都一般；加上若聘新教練，需增加資源買人，這點要跟贊助商（冠忠巴士）討論。」

陳文俊表明南區下季組軍仍緊握一個宗旨，正是「限米煮限飯」，「預算多年來都不會變，應留的球員就留，應請的外援就請，我們這方面一向平穩，驚喜是靠球員鬥志而來。」

南區今季聯賽成績欠佳。（袁志浩攝）

他透露組軍會特別注重兩個位置，如確保防線有足夠板凳深度可作輪換，且當下前鋒把握力令人擔心，「季初巴西前鋒達施華因思鄉突然離開，我們才找回史提芬彭利拿，羅致基哥利、積遜等都是限米煮限飯，他們收這水平的人工，有這水平的表現很合理，無可能期望我們的球員打出艾華頓的水準。」

對於自2015年起舉辦的菁英盃，今季後將完成香港賽馬會的3年贊助期，身為港超聯會召集人的陳文俊指，賽事是否延續「很現實」，「馬會想便繼續，難道別人贊助給你也不要？無（贊助）也不能強行來。」他指馬會暫時回應正面，但或需研究菁英盃與U22聯賽應如何磨合，或以新形式舉辦。

馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮（袁志浩攝）

馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮指，菁英盃對年青球員的發展有幫助，強調球會與足總均在菁英盃中扮演重要角色，會考慮各持分者利益後作決定。

足總總幹事張炎有指，賽事具存在價值，但要視乎來季港超隊數、比賽場數（以符合亞洲足協規定）、馬會資助、比賽模式等作合併考慮。