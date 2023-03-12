港足日與夜．Freddie Toomer︱曾被否定卻不自怨　業餘也可勝職業

香港足球會守門員Freddie Toomer（費查）來港逾10年，今季前名不經傳，誰又想到這名當年被英國球會放棄、現兼顧打理自資公司的業餘球員，會因為一個入球，突然成為本地職業足球焦點？

小時候身高比不上同齡球員的他，曾遭認定不會成功，卻因此學懂不去在意別人評價「好與壞」；他把足球當作暫時逃離煩惱的藥方，無壓力的「業餘」思維放諸職業足球，卻更顯可貴——單純的熱愛與珍惜，造就勇於挑戰的大無畏精神。

原來個子不高也可做個好龍門，業餘也可勝職業，「變強或變弱，由自己決定。 」

攝影：鄭子峰



比賽倒數最後一分鐘，場邊教練聳聳肩示意「無所謂」，費查棄關越過中場線，跑入對方禁區，等待機會，觀眾有點遲疑，但仍吶喊助威。

直覺叫他避開禁區內的「人潮」衝向尾柱，回頭一望，皮球已由角球旗飛到門前、轉眼間來到他頭頂——「用頭頂就太遲了」，他如是想，同時敵人已朝自己猛衝，他下意識轉身背對球門、輕輕躍起、腳朝球猛踢，形成一記倒掛。

皮球入網、網窩搖動，現場一片歡呼；他入球的片段更衝出香港，出現在外地論壇、Twitter甚至國際足球媒體433，至今觀看次數超越1100萬。

「街上有人認得我；連在英國的舊朋友也找我，說有人在酒吧展示我的片段，他們難以置信，以為我一早放棄了足球。」這股熱潮雖如旋風劃過Freddie的生活，卻似乎沒留下太多痕跡。

他坐在辦公室的電腦前，開出一張又一張攝影師拍下的入球連環圖，講解自己當時心路歷程，然後指住最滿意的照片，說要把它錶起來掛在房內。

Freddie踢波只為興趣，他正職是一間海外物業投資顧問公司的行政總裁。（鄭子峰攝）

門將倒掛入球本已矚目，但令Freddie的入球更戲劇性的，是他的正職為一間海外物業投資顧問公司的行政總裁，踢波只為興趣。Freddie的行程表很「充實」，以訪問當日為例，他早上九時半開完會，沒時間吃早餐，喝過咖啡就見記者；下午二時起每隔兩小時就有會議，晚上八時練習前還要先健身、見物理治療師，操練後10時多才回到家休息，難怪他的垃圾筒內有個Red Bull空罐。

他的生活習慣跟職業球員南轅北轍——每周只在工餘時練習2至3課，最空閒的周日便用來比賽，還有更誇張的：與傑志交手（2月26日）的那晚，他賽後便飛到英國公幹，錯過對理文的菁英盃賽事，足足一星期缺乏訓練及適當飲食，上周返港後又再投入備戰。

要兩者兼顧，就要弄清優先次序。專心準備好第一位的事，就有更大自由度。

Freddie的行程很充實，最有空的星期天就是比賽日，就連2月中生日，也在比賽中度過。（鄭子峰攝）

正職永遠優先 但足球是良藥

「老實說，這樣持續不斷的艱苦生活讓我筋疲力竭。」Freddie搖頭嘆息。

然而這正是Freddie故事吸引之處——如何在正職與足球間取得平衡，且兩方面都達到一定水平。值得一提，除了那記倒掛，他在今季首13輪聯賽後，拿到5次比賽最佳球員獎項。

「時間很寶貴，所以任何事都要有優先次序。當你知道什麼是你心中的第一位，你就應專注、有條理地準備好，這才會令你有更大自由度。」

Freddie的辦公室簡約企理，喝茶喝咖啡是他工作時放鬆的小時光。（鄭子峰攝）

Freddie顯然是位講究效率的人，從造型可略窺一二——暗格黑西裝褸黑錶黑褲黑皮鞋，配上簡約的藍領帶和淺藍恤衫，配上清爽的髮型，毫無多餘細節，這一點與他的辦公室一樣：位於中環小街上一座毫不起眼、僅十層高的大廈，數百呎單位整潔得很，他下令員工不能亂放文件，牆上掛起鼓勵語句與洋屋「示範照片」；他的枱頭除水樽與文具，只放着與未婚妻的合照，及用作開視像會議的小腳架。

他很明白、也一再強調比起足球，自己創立的公司生意才是重心，卻似乎能在兩者中找到共通之處。

爸爸是造鐵工，哥哥與叔叔都是工程師，令Freddie都房地產及建造業有深入認識。自己一手創立的公司自然是他人生的第一位，但在足球上卻能找到共通點。（鄭子峰攝）

「你能從中認識身旁的人，看哪些人不合群、製造問題，哪些有潛質、能幫助球隊，你都會經歷起起跌跌，重點是如何合作去面對挑戰。」

就像在港會對傑志前的最後一課操練，過程中沒有練習賽，球員熱身後就與教練們在禁區內討論企位與戰術，來來回回，研究如何防守傳中與角球，久未投入實戰。

「每個月我們都會看看有什麼地方要調整，構思新想法，互相聆聽。」場上往往站在球隊最後方、綜觀大局的Freddie說。能集眾人之力把難題逐個解決，是他愛團隊運動的原因。

他熱衷於當守門員，也是同一道理。

訓練人數不多、甚至只得一名守門員，港會將帥依然認真討論如何部署防守。（鄭子峰攝）

生於英格蘭南部新森林區（New Forest）一條小村莊的Freddie，自小被大片草木包圍，走在路上都能看見小豬跟驢仔。在造鐵廠上班的爸爸有年聖誕自製了龍門框放在花園，一家人踢起球來，但身為六兄弟姊妹中最年輕的Freddie，注定只能擔任小朋友間最不受歡迎的角色——門將。

「他們不准我到禁區外，球總是往我的臉上省。」雖然口中在投訴着往事，但現在他打從心底享受，「守龍門有很多技術，可拆解為閱讀球賽、企位、撲救動作等，我喜歡不時檢討每一項、然後進步的感覺。最重要，是不用跑這麼多！」

Not taking risk is a risk.（不冒險本身就是個風險。）

Freddie的訓練日常：（按圖放大）

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日常在管理投資風險的他，也享受出任守門員的風險管理。「做龍門必須不斷快速分析每個決定的利與弊。」

他以剛贏了世界盃與金手套的達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）為例，這位阿士東維拉門將上月對阿仙奴時同樣在尾段上前助攻，最終累球隊多失一球，遭教練點名批評。「門將可以做英雄，也隨時做罪人。但不冒險本身就是個風險，像我現在創業，如果不推自己出舒適圈，還會有人推動你嗎？」

這種門將基因已入血，成為了Freddie的身份象徵，「我很愛足球，熱情是一切的關鍵。」他泥足深陷到把足球比喻為酒精，「有人會飲酒、吸毒去逃避現實世界，對我來說足球也一樣。」

「不論是練習或比賽，只要眼前有足球，我就能完全投入當下，從煩擾中得到解脫，腦內毫無雜念，多美好。」

休息時跟記者開玩笑，轉眼Freddie又曲起雙腿輕輕彈跳着，這是他的標準準備動作，緊鎖的眉宇間可見那份專注。（鄭子峰攝）

只要有足球，我就能從現實中得到解脫。

業餘球員與職業足球

Freddie純粹喜愛足球，不求任何金錢或物質回報。足球比賽對他來說，踢一場少一場，他只想好好珍惜。

翻查紀錄，今季是港會至少30年來，首次在本地頂級聯賽取得超過20分，過去的「魚腩」搖身一變做「黑馬」，靠的更多就是這種大無畏精神。

「我們根本沒什麼可以輸吧，輸又怎樣？贏的話，我們就證明到沒有事是不可能的。」

「雖然我救不到那些水準很高的射門，但我喜歡這種挑戰，因為總比每場都安然渡過好。」

「今季球隊更注重防守，代表我的角色更受重視；能夠與優秀外援與本地球員比賽、測試自己，是奢侈跟榮幸，我很感恩。」好像再負面的事，Freddie都可以換個角度、樂觀地看。

足球對Freddie來說如同酒精，是種暫時忘掉現實的解藥。（鄭子峰攝）

深水埗、晉峰、標準流浪、和富大埔、香港U23與東方6支職業軍，今季都曾敗在港會腳下，有人認為這是對香港「職業足球」的無比諷刺。

然而置身其中的Freddie不認同，他覺得只是球隊踢法能配合「地獄主場」（既窄又與觀眾距離近的人造草場）威力，「足球就是可以發生任何事。我們聯賽只入了13球，比排名低的球隊還要少，卻排在第四。我們最大勝仗只是淨勝兩球，其餘都是一球上落。我們踢得精明，若不是主守，根本不可能踢得勢均力敵。」

他點開足總網頁上的積分榜，向記者講解；也像「懺悔」，坦誠球隊借助了運氣，即使對榜尾球隊，也不完全值得贏。「香港U23踢得更好，應該贏，我們戰至最後才入球。對深水埗也一樣，我們簽了對方放棄的前鋒（泰亞高），怎可能被看高一線？和局更合理。可能他們有壓力吧，把握不到機會，而我們做到。」

雖然我救不到高水準射門，但我喜歡這挑戰，總比每場都安然度過好。

港會球員的慶祝，彷彿比其他球隊特別激動。（資料圖片／袁志浩攝）

記者確實感受到這種心態上的分野，港會球員每次解圍、撲救，都會肉緊地振臂，隊友間有時更激動得跳起相擁，無形中起了化學作用；相反，職業球員是受薪，踢波是工作也是責任，付出、取得成績、爭取獎金變成理所當然，顧慮多了，有時反而無法發揮最大潛能。

早前訪問過香港U23守門員龐焯熙，今季最多單場輸10球的他，踢波難言開心，想逼自己變得更好，有時鑽進了牛角尖。

「有時你踢得好，也可以輸5至6球，根本無法再做更多，所以你必須明白，賽果跟表現是分開的。」Freddie心如止水地建議。

不論遇到多少嘲諷與輕視，只要懂得把握機會，總有出頭天，因為他也是這樣走來的。

不論遇到多少嘲諷與輕視，只要懂得把握機會，總有出頭天。（鄭子峰攝）

Take performance out of results.（個人表現應獨立於賽果。）

曾因身高被否定 領略足球的無常

比起香港，英國職業足球更殘酷，球員從小已經歷無間斷的篩選。

15歲那年，Freddie看着相差兩歲的哥哥發育長高，幻想自己可以一樣、當個高大的職業守門員。他加入第六級別聯賽球隊伊斯利特（Eastleigh），為如此年輕就直入預備隊而自豪，兩年過去，卻發現骨頭不爭氣，身高與生涯一樣停濟不前。

5呎11吋（約1.80米）的他像乒乓球般來回於母會與外借球隊之間，19歲回到伊斯利特坐冷板，球季最後一場「風流波」得到機會，一次出迎卻跳高也躍不到對手的頭槌入球，累球隊反勝為敗。

他很深刻教練說的一句話，「你已經很接近......但這失球正好證明，為何你永遠不能在這水平立足。」

與隊友相比，Freddie的確個子不高，以守門員來說更甚，因此在年少時吃過不少悶棍。（鄭子峰攝）

單純因為高度，Freddie就被認定失敗。

無法加盟心儀球隊、成為想像中的模樣，心碎的他受夠了，藉着當初來港踢七人賽的人脈，放下夢想、離開傷心地，在香港重新開始。

可是足球始終再找上Freddie，其實那些年的夢魘未完全散去，可是他想起陪伴自己成長的守門員教練Keith Granger。

這位現時英格蘭主帥修夫基轄下的門將球探，身高同樣不出眾，其著作內的標題「Think outside the box to be better inside the box」（跳出框框思考，令你在禁區內表現更好），總結了他教曉Freddie的道理。

「當年我被借去更低級別聯賽，不斷埋怨，認為自己值得更多。Keith卻告訴我，這可當是新開始，改變了我的看法。」

「有些事要麼令你更強，要麼讓你變弱，由你決定。」

Keith Granger（中）影響，現擔任英格蘭代表隊守門員球探，其兒子（左一）則在車路士梯隊做教練，Freddie現在若回到英國，仍間中與兩人一同練習。（受訪者提供）

Freddie選擇接受天生劣勢，但下苦功把距離拉近，例如訓練出迎的時機、位置、手法與對皮球的預判，說得興起，他忘掉身上仍穿着西裝，「手舞足蹈」地向記者示範。「高大的人可能行前一步、舉高手就可以，但我會等待時機，然後快速跳高接實皮球。這都是重覆又重覆練習的成果。」

個子不高，但下的苦功比別人多，Freddie才擁有現在的彈跳力。（鄭子峰攝）

他在本寫滿各種商業用語的白板上畫起圖表，剖析自己與同齡球員的生涯起跌。「10至15歲時，比我高的人有更多機會，所以我發展較慢。」

他筆下的黑線突然大幅度斜向上，「但我一直用努力，有些原先踢正選的，受到挫折便一蹶不振，變了我的後備，現在甚至已沒有踢波，但我仍保持在那水平。現在若與更高的人鬥，即管看我跳得多高吧！」

大家突然留意我，但其實我一直都在，只是時機讓我被大家看到，不代表我之前不好。

Freddie用圖表解釋着自己的生涯起跌。（鄭子峰攝）

是Keith賦予Freddie技術上的肯定，同時告訴他，「足球有時不只靠實力」，「我記得有一年在伊斯利特，球隊很多龍門受傷，簽了一位6呎5吋的守門員，我心裏暗罵，想像他一定很厲害，但現實不是。雖然針對身高的評價仍刺痛我，但我漸漸看開了。」

足球的無常在於，球員是否得到重用，很視乎教練或管理層的主觀思維；而是否受球迷歡迎，甚至人生也一樣。「就像我來香港10年了，都沒有人關注我，但突然間大家卻覺得我踢得好。其實我不是今年突然變強，只是在這時機，大家看到了，不代表我之前不好。」

好與不好，只是時機問題，Freddie清楚自己根本沒變過。（鄭子峰攝）

好與差，對Freddie來說只是虛無。他2017年起曾停用社交媒體，直至近來射入那記傳遍網絡的金球，在市場部同事建議下才重開Instagram帳號，借此宣傳公司。

港隊守門員是誰、什麼是「香港足球明選舉」等，他最近才弄清楚，「不去爭取獎項，一切反而自然發生。」他愛香港的活力、便捷、城市與自然融合的多元化，也富人情味，短期內會留下完成生意上的目標，對球迷的各種想像，相信有清晰的答案。

「或者當港隊需要前鋒時，他們可以找我，至少我可接應角球打倒掛。」他開玩笑道，「不，我對現狀已感到很高興。」

「只希望我這個故事，能讓相同經歷的小朋友知道，即使在足球路上跌倒，你仍可以有成功的一天，或在人生其他地方發光發亮。」

一記入球、一句說話、一個獎項，不能就此定義一個人，答案亦只有當事人最清楚。「我不會因此而改變。」他仍然是Freddie，那個自信比個子更高、凡事總愛分析、在職業聯賽中打滾的業餘守門員。