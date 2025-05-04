亞冠精英盃｜吉達艾阿里遣9名星級外援奪冠　法明奴獲選MVP

亞冠精英盃決賽，沙特阿拉伯豪門吉達艾阿里以2：0擊敗日職球隊川崎前鋒，首次奪得亞冠盃冠軍。

亞冠精英盃採用「無限外援」制度，加上今屆改制後，8強開始轉為賽會制，沙特阿拉伯更投得連續3年主辦權，艾阿里亦好好運用了這制度，精銳盡出。

艾阿里隊長、曾長年效力利物浦的羅拔圖法明奴，獲選為賽事最佳球員，他賽後不忘向剛奪得英超冠軍的舊隊友穆罕默德沙拿傳情。



吉達艾阿里的正選有許多來自歐洲頂級聯賽的熟悉臉孔。（路透社）

吉達艾阿里的正選名單星光熠熠，除了法明奴和前曼城中場馬列斯，還包括曾效力車路士的門將艾度亞文迪、踢過羅馬的中堅羅渣伊賓尼斯、前祖雲達斯中堅美列迪美羅、曾在列斯聯落班的阿里奧斯基、前巴塞隆拿中場基斯爾，前線還有前布拉加前鋒加連奴，和由賓福特來投的艾雲東尼，9人都來自歐洲頂級聯賽。

相比之下，川崎前鋒正選陣容得兩名外援，包括來自巴甲的馬仙奴和踢過聖保羅的艾利臣，卡士與艾阿里完全無法相比。

吉達艾阿里陣中有大批球星，包括曾效力巴塞隆拿的基斯拿。（路透社）

陣容差距加上艾阿里擁有主場之利，川崎前鋒陷苦戰，最終在法明奴兩度交出助攻下，加連奴和基斯爾各入一球，艾阿里以2：0擊敗川崎，首度奪得這項亞洲最高級別球會賽事冠軍。

吉達艾阿里奪得亞冠精英盃冠軍。（Getty Images）

出任隊長的法明奴獲選為賽事最佳球員，他繼2019年為利物浦奪得歐聯冠軍後，今次領艾阿里稱霸亞洲，成為他生涯第二項洲際球會錦標，加上2019年他隨巴西奪得過美洲國家盃，意味他在球會和國家隊合共「稱霸」過3個洲份。

法明奴賽後受訪時表示，亞冠精英盃對他來說意義重大：「來到亞洲，我也想跟在歐洲時一樣成為傳奇。」談到在利物浦的前隊友沙拿，他道：「我很掛念他，我們在利物浦一起創造了歷史，如果他也在看的話，我想說——我以他為傲。」