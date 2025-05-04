桌球世錦賽︱年屆50兼視力惡化　馬克威廉斯挫卓林普闖決賽創紀錄

世界桌球錦標賽四強，威爾斯「黃金左手」馬克威廉斯迎戰世界第一的卓林普，50歲的威廉斯最終打入決賽，成為世錦賽決賽的最年長球手。



這場準決賽，「香港球手」卓林普一度拋開局分7：3，但威廉斯隨後接連「起break」——11次打出一棒50度或以上，包括最後一局的123度，結果反勝局分17：14，第五次晉身世錦賽決賽，之前最近三次（2000、2003、2018年）他都順利奪冠。

威廉斯第五度打入世錦賽決賽。（Getty Imges）

「他是古老的（he's ancient），他的眼壞了（his eyes are gone），但他殺入決賽了！」著名桌球界主持Rob Walker賽後這樣介紹威廉斯。

威廉斯已年屆50歲。（Getty Imges）

這位50歲「擊球機器（potting machine）」是世錦賽史上最年長的決賽球手，他承認準決賽後段已打到抽筋，後臂肌肉緊得有點痛，最後一局幾乎打失最後一個黑波。

「我不敢相信我打入決賽了，我甚至不知道我是如何做到的。我怎可能跟今季贏了6個冠軍的世界第一（卓林普），在3日內（準決賽分4節在3日內舉行）這樣比拚？我應該要為自己而驕傲的。」

威廉斯近年視力惡化。（Getty Imges）

威廉斯在上屆世錦賽首圈便止步，今季只曾在冠中冠（Champion of Champions）封王，他今年2月曾說過眼睛如壞了一樣，視力嚴重惡化，擊球時會看見3至4個波的重影。

「我嘗試戴隱形眼鏡打波，但眼睛很不舒服。」他本計劃下月12日做晶體置換手術（lens replacement），希望藉此延長職業生涯4至5年，但如今卻已取得如此佳績，「我也許要重新考慮，我想取回我的按金。」

趙心童比威廉斯年輕22歲。（Getty Imges）

威廉斯在決賽會遇上比他年輕22歲的中國球手趙心童，這位曾因涉假波案而被禁賽的球手四強以17：7橫掃「火箭」奧蘇利雲，首度打入世錦賽決賽。

卓林普認為若威廉斯保持水準，定必可以再成世界冠軍，「他表現一直都很穩定，假如我四強是對其他球手，我肯定可以入決賽，所以必須向他致敬。」