女排｜朱婷重回歐洲再締大滿貫成史上唯一　十個錦標記載人生跌宕

當中國女排在新帥趙勇上任忙着組軍同時，正在意大利聯賽效力的主攻手朱婷，率領勁旅科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano）征戰歐洲冠軍球會盃，昨日（4日）在決賽擊敗另一支意大利班霸斯坎迪奇（Savino Del Bene SCANDICCI），個人第3次高舉歐冠獎盃。

歐冠是科內利亞諾今季第5冠，球會之前已贏得意大利超級盃、世界冠軍球會盃、意大利盃及聯賽，首次締造大滿貫霸業，這次大滿貫亦令朱婷的排球生涯達到新高峰，寫下一頁「史上唯一」。



史上僅得兩間女排球會曾在一季內奪得五項錦標完成大滿貫，對上一支是2017/18球季的土耳其球會華基夫銀行，朱婷正是當時主力之一。

換言之，今次是朱婷排球生涯第二次大滿貫，她是史上唯一一個達此成就的女子排球運動員。

戰勝傷患重回巔峰，朱婷比球迷想像的還要強大。（CEV官網）

科內利亞諾勇奪歐冠盃，變身五冠王。

回看兩次大滿貫，今次對朱婷來說別具意義——由2016里約奧運首奪金牌後，加盟土耳其頂級聯賽延續生涯高峰，此後返回家鄉天津征戰中國聯賽，右手手腕終於敵不過長年勞損而受傷，兵敗東京奧運，曾經備受萬千寵愛的中國女排最強主攻，頓時變成內地球迷「箭靶」；不過她亦趁這段時間學會愛惜自己，完成手腕手術專心養傷，之後重回歐洲落班，簽約意大利班霸斯坎迪奇，去年轉會科內利亞諾，與巴西國手嘉比、瑞典得分王赫姬（Isabelle Haak）等高手，組成堪稱女排界「銀河艦隊」，力爭各項錦標。

再次回到歐洲的朱婷，不再是昔日二十出頭的當打新貴，已成年屆三十的老將。但不變的是，她依然是火力驚人的強勁大槌。

朱婷花了很長時間復健右手手腕，如今戰鬥力仍然驚人。（Getty Images）

觀乎歐冠盃決賽一役，科內利亞諾以25：16、25：21及25：19輕取斯坎迪奇，朱婷、嘉比和赫姬是得分三巨頭，朱婷取得全隊次高的14分，嘉比和赫姬分奪11分和全隊最高21分，三人皆是奪冠功臣。

嘉比（右）和朱婷皆是今季加盟科內利亞諾。（CEV官網）

盡攬最強兵器的科內利亞諾，今季狂掃意大利超級盃、世界冠軍球會盃、意大利盃、聯賽冠軍和歐洲冠軍盃，達成大滿貫，朱婷賽後表示：「這座歐冠盃是我受傷後奪得的，我感覺自己心態更沉穩。對我來說，不知如何定義『巔峰期』這個概念，這是關於一個人的沉澱。無論狀態如何，都要享受當下、享受比賽。」