中國女排新帥趙勇劍指下屆奧運三甲　後朱婷年代為球隊動刀大換血

新一屆中國女排周一（28日）進行公開訓練，新任主帥趙勇認為，中國女排要保持在世界前列必須堅持快速多變打法，聲稱球隊「在任何時候都經歷了非常多的挑戰和困難」，必須竭盡全力，通過每天點滴積累再創佳績。



中國女排新帥趙勇。（新華社）

中國體壇最難打的一份工

中國女排在郎平2013年第二度掌帥下重拾輝煌，2016年勇奪里約熱內盧奧運金牌並兩奪世界盃冠軍，她在2021年東京奧運帶隊分組賽出局後辭任，人選卻是2009年曾任教不足一年便因在亞錦賽決賽領軍不敵泰國、遭傳媒和球迷質疑下辭職的蔡斌。今次任教3年，蔡斌任教表現仍是乏善可陳，巴黎奧運八強負土耳其出局，朱婷宣告是她最後一屆奧運，中國女排一場換血在所難免，蔡斌亦無得留低，今年4月由趙勇上任。

現年50歲的趙勇曾在遼寧女排任職多年，擁有約23年執教經驗，曾帶領遼寧青年男排、國青男排和遼寧女排。2023年，他率領以國家隊二線陣容為班底的中國大學生女排奪得成都大運會冠軍。2024年，他率隊奪得U17女排世錦賽冠軍。在他執教遼寧期間，培養出丁霞、顏妮等名將。

趙勇帶領新一屆中國女排訓練。（新華社）

中國女排新帥趙勇：中國女排任何時候都經歷非常多挑戰和困難

眾所周知，中國女排主帥可能是中國體壇最難打的一份工，長期是國民焦點，一直備受關注和期待，獲得好成績猶如理所當然，國家體育總局排球運動管理中心主任賴亞文介紹趙勇時便特別提及對方「具備一定抗壓能力」。

這位中國女排新帥接受《新華社》訪問時直言：「中國女排這個集體是很受國人關注的集體，在任何時候都經歷了非常多的挑戰和困難，在克服挑戰和困難的過程中也鑄就了中國女排輝煌的成績。下一階段中國女排也會面對很多困難和挑戰，要竭盡全力，通過我們每天不斷積累，我想會取得滿意的成績。」

新一屆中國女排訓練不時面帶笑容。（新華社）

「後朱婷年代」新一屆大軍新老交替

趙勇續稱，「中國女排主教練這個位置是所有排球工作者，尤其是女排教練最終的追求和目標，能成為中國女排主教練確實深感榮幸、責任巨大。」國家體育總局早前公布新一屆中國女排大軍名單，球隊正值新老交替的換血期，趙勇將目標放眼3年後的洛杉磯奧運。

新一屆中國女排隊員共有19人，徵召了大量新血，老隊員有龔翔宇、王媛媛、王夢潔和李盈瑩4位世界冠軍。王奧芊、楊舒茗、范泊寧、張籽萱等多名未到20歲的國青隊、國少隊球員首次進入國家隊。趙勇說，「老隊員在場上的穩定發揮、中生代在場上的擔當、年輕隊員的衝勁和朝氣，這些都是一個隊伍需要的。」

他指出，「調入的年輕隊員都是國內各個位置上很有潛力的隊員，國家隊為她們提供了一個更高的展示自己的舞台。這一階段年輕隊員訓練態度和質量效果是令人滿意的，雖然在幾個環節上有差距，通過努力一定會不斷提高。」

保持世界前列 須堅持快速多變打法

今次公開訓練中，球員不時面帶笑容，看來氣氛良好，趙勇表示：「訓練中幾名老隊員確實在隊伍中起到了很重要的作用，在場上把自己的技術能力和訓練態度展現了出來，也在技術環節和經驗上幫助了年輕隊員。整個訓練氛圍非常好，老隊員愛護年輕運動員，年輕運動員也很尊重老隊員，並且虛心學習老隊員身上的優點。」

隨着意大利、土耳其等歐洲多支球隊持續進步，加上巴西、美國等傳統強隊，女排的競爭愈來愈激烈，趙勇認為中國女排要保持在世界前列必須堅持本身快速多變的打法，「首先技術必須全面，作風硬朗，快速多變也一直是中國女排的技戰術打法，經過了很多比賽的實踐檢驗，也取得了很好的成績和效果。我們會按照這個思路，並根據現有運動員的實際情況更加合理科學地貫徹這個思路。」

2025年中國女排集訓名單。（微博）

力爭2028奧運上頒獎台

中國女排6月迎來世界女排聯賽（VNL），繼而在8月出戰女排世界錦標賽，大戰當前趙勇須盡快落實主力陣容，讓球員有足夠時間磨合，長遠目標是力爭在洛杉磯奧運踏上頒獎台，「信心來源於每天的積累。我相信每天腳踏實地訓練，點滴的積累，最後一定會實現心中的理想。」