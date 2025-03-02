排球︱朱婷嘉比聯手再譜佳績　科內利亞諾常規賽破紀錄完美奪冠

朱婷、嘉比兩大女排巨星今季加盟意大利豪門新貴科內利亞諾（Imoco Volley Conegliano），這支女排界「銀河艦隊」持續橫掃各項獎盃，意甲女排常規賽最後一輪，科內利亞諾在朱婷、嘉比齊齊正選上陣，3：0擊敗佩魯賈Black Angels，26戰全勝無敵姿態聯賽常規賽7連霸，以完美戰績闖季後賽。



科內利亞諾今季意甲女排常規賽全勝。（Imoco Volley Conegliano官網）

科內利亞諾常規賽完美奪冠 績分再創紀錄

科內利亞諾在兩大巨星加盟前已經實力超班，朱婷重傷初癒，今季在科內也非得分王，不過她與巴西隊長嘉比、瑞典新星赫姬（Isabelle Haak）組成火力超強的進攻鐵三角，就算星光未及隊友，她與拍檔合作無間下，勝仗手到拿來。

今仗對佩魯賈朱婷正選出場攻下8分，嘉比、赫姬各得12分，加上二傳手禾露絲、艾迪維也各得8分，順利以25：17、25：23、25：19局數3：0擊敗對手，常規賽26戰全勝之餘，更豪取77分，打破球隊上季創下的75分常規賽紀錄。意大利國家隊王牌主攻手伊高露領軍的米蘭，只能以60分排在聯賽榜次席。

朱婷與巴西隊長嘉比、瑞典新星赫姬組成火力超強的進攻鐵三角。（Imoco Volley Conegliano官網）

科內利亞諾——女排界「銀河艦隊」

科內利亞諾今季陣容強大得可怕，這支2012年才成立的球隊戰績彪炳，已連續6季贏得意甲女排冠軍，並兩度捧起歐洲聯賽冠軍。球隊由帶領意大利女排首奪奧運金牌的辛達尼利（Daniele Santarelli）領軍，本身已經有不少實力戰將，自由人是有份協助意大利在巴黎奧運奪金的主將珍娜露（Monica De Gennaro），二傳手是波蘭隊長禾露絲（Joanna Wołosz），快攻手費靴（Sarah Louise Fahr）、盧比安（Marina Lubian）皆為意大利隊的奧運金牌成員。

主力得分是近年火速冒起的瑞典得分王赫姬（Isabelle Haak），今季加入巴西隊長嘉比（Gabriela Guimarães）以及朱婷後，組成進攻鐵三角，得分火力大增，陣中另一巨星、快攻手捷莉芝拿（Cristina Chirichella）可專心網前防務。如此陣容說他們是女排界的「銀河艦隊」，相信無人會反對。

朱婷與嘉比合作為科內利亞諾再奪一冠。（IG）

朱婷逐步重拾巨星本色

朱婷今年6月已簽約加盟，隨巴黎奧運中國女排8強止步，她哭別奧運舞台後因私事延至10月7日才前往球隊訓練，錯過新東家開季，科內利亞諾在嘉比領軍下以無敵姿態先贏意大利超級盃，朱婷到第5場聯賽才復出上陣。辛達尼利教練當時已表明，不急於讓朱婷上陣，給她充足時間逐步重拾比賽節奏。

事實證明他的選擇正確，朱婷表現逐漸上力。早前在意大利盃決賽遇上米蘭，已是今季繼超級盃決賽及世界冠軍球會盃四強後的第三次，朱婷、嘉比、赫姬一同正選上陣以局數3：0勝出，歷史性第七度捧得意大利盃，今季3次對米蘭全勝。如今常規賽亦封后，今季續向意甲女排總冠軍及歐聯兩大錦標邁進。

科內利亞諾衝擊所有錦標

科內利亞諾今季球隊落重本簽入朱婷和嘉比兩大巨星，明顯是希望加強星味，嘉比2019年首度離開巴西聯賽，效力土耳其豪門華基夫銀行（VakıfBank S.K.）轉眼已是5年，2024年夏天首度轉戰意大利，短短時間已盡顯身價，如今連朱婷也回勇，為球隊贏盡錦標可期。朱婷曾效力華基夫銀行3季，她2019年離隊後嘉比才來到，二人「前後腳」加盟未有機會合作，如今在科內利亞諾對手變隊友，暫時化學作用不錯。

科內利亞諾今季已先後贏得意大利超級盃、世界冠軍球會盃和意大利盃三項錦標，常規賽亦封后，距離意甲總冠軍再近一步，並再次劍指歐聯。她們周三（5日）晚上會在歐聯八強作客波蘭球隊Resovia，繼至在周日（9日）出戰意甲季後賽八強，對手為排名最低的8號種子貝加莫。