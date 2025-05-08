歐聯4強｜阿仙奴負PSG無緣決賽 阿迪達力撐：沒有球隊比我們更好
撰文：趙子晉
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「在我看來，我肯定沒有一隊比我們（阿仙奴）踢得更好，但偏偏我們出局了。」阿仙奴主帥阿迪達賽後如此說道。
歐聯4強首回合落後一球的阿仙奴，力爭在巴黎聖日耳門的主場收復失地，即使拉耶救出12碼，兵工廠仍然以1：2告負，兩回合以1：3無緣決賽。縱然如此，阿迪達依然強調，阿仙奴是較強的一方。
阿仙奴歐聯次回合作客巴黎王子公園球場，落後一球下許勝不許敗，阿迪達賽前對逆轉晉身決賽甚有信心。兵工廠開賽初段已有不少攻勢，馬天尼利與奧迪加特連番施射同樣未能射破當拿隆馬的十指關。主隊27分鐘憑法比安雷斯（Fabien Ruiz）勁射破網，阿仙奴晉級再添難度。
阿仙奴小將劉易斯史基利（Myles Lewis-Skelly）下半場犯手球輸12碼，門將大衛拉耶撲出域天拿的射門，燃起兵工廠的一絲希望，但夏基美72分鐘的入球，接近淋熄阿仙奴的晉級夢，即使沙卡隨後建功，阿仙奴以1：2落敗，兩回合計1：3無緣決賽。
阿仙奴緣盡歐聯，眾將難掩失望，阿仙奴主帥阿迪達對麾下表現感自豪，「我們十分接近（決賽），我對球員們的表現感自豪，從我觀察，我肯定沒有球隊比我們更出色，但偏偏我們出局了。」
阿迪達續說，禁區內的表現是足以影響戰果，而PSG門將當拿隆馬正是關鍵，「歐聯的勝負分野往往在禁區內定奪，當你分析兩回合時，MVP無疑是當拿隆馬。」阿迪達說。當拿隆馬錄得4個撲救，尤其是初段屢救險球。
阿仙奴上季英超2分飲恨，屈居亞軍；今季與歐聯決賽只差一步，連續兩季無緣獎盃，阿迪達以PSG隊長馬昆奴斯為例，寄語球員不要被畏懼擊倒，「當你恐懼時，你無法在最高水平賽事中表現自己，PSG隊長馬昆奴斯就是最佳的例子，11次嘗試贏（歐聯）冠軍，全數失敗而回，11次都是隊長，若然想踏上頒獎台最高一級，就先要不怕失敗。」
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