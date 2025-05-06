01球評︱阿歷山大阿諾特離開利物浦非世界末日　放手或對雙方都好

阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold，簡稱：TAA）最終還是決定離開利物浦，利迷傷心之餘，有人衷心送上祝福，也有人覺得憤怒甚至被出賣而燒掉他的球衣。須知道，熱愛足球的利物浦市對local boy有種情意結，6歲已加盟紅軍的TAA一直是球迷的超級寵兒，在軒達臣、米拿離隊後年紀輕輕已獲任副隊長，全世界一致認定他是未來隊長必然之選。

因此他選擇離隊，就算大家已有心理準備，一時間還是感覺難受。不過他不是第一個離隊而去的「太子」，從麥巴拿文到奧雲也試過，甚至「神奇隊長」謝拉特也幾乎加盟摩連奴麾下的車路士，而且TAA的告別對他和球會雙方發展或許都有好處。



阿歷山大阿諾特早前攻入對李斯特城的奠勝球後，脫下球衣忘情慶祝。（路透社）

26歲已為利物浦贏盡冠軍

阿歷山大阿諾特勝過一眾前輩的地方，是26歲的他已為利物浦贏盡大賽冠軍，歐聯贏過，英超更獲得兩次，最新消息指，他拒絕動筆簽下利物浦開出的高薪合約，很大機會轉投皇家馬德里。持續整季未能續約之下，TAA離隊的消息早已消化，可是失去這位主將，球迷難免感到「世界末日」將至。

畢竟他獲高普提拔上一隊後，是德國人眼中的必然正選，高普的「重金屬足球」很多時由兩閘發動攻勢，TAA和羅拔臣曾連續多季輸出大量助攻，目前分列英超後衛歷史助攻榜頭兩位。他對TAA特別愛護有加，阿歷山大阿諾特常因防守失誤受批評，高普一直加以保護，二人情同父子，德國人離任時TAA罕有流下男兒淚。阿歷山大阿諾特視野上佳，罰球和長傳精準，利物浦實在難以在市場上或隊中找到他的替代品。

阿歷山大阿諾特為利物浦贏盡所有錦標：

1. 高普離隊與阿歷山大阿諾特角色改變

正因阿歷山大阿諾特踢法獨特，他其實是無可替代的。這並不代表沒有解決辦法，事實上，利物浦今季上任的主帥史諾（Arne Slot），今季已經在構想解決辦法。當然他在轉會市場的話語權遠不及高普，不會預知到TAA的去留，球會不知是要測試他，還是真的買不到人，今季可用新兵只得基艾沙一人，此子傷多過踢，跟沒有增兵無大分別，史諾要沿用高普的班底，建立自己一套。

他聰明地沒有大改動，只有從細節中微調，有別高普一套的快速剛猛，史諾為紅軍加入一個調節器，加強中場控制，必要時放慢節奏，部分香港球迷戲稱為「養生足球」，關鍵一點是史諾並不像高普那麼喜歡高風險的傳球，更重視隊伍中的「安全系數」，而高普年代那些有機會中Jackpot的高風險傳球，最大泉源正是來自阿歷山大阿諾特。

史諾上任後，阿歷山大阿諾特在利物浦陣中不如高普年代吃重。（路透社）

阿歷山大阿諾特英超每季助攻數字



17/18：1

18/19：12

19/20：13

20/21：7

21/22：12

22/23：9

23/24：4

24/25：6

總數：64（英超後衛史上第一）



2. 史諾年代終於正式展開

高普放任TAA發揮，史諾收起他的「派牌權」，球場上為紅軍發辦的主角換成中場麥阿里士打，戰術微調下TAA和羅拔臣不再如往日那樣亮眼。即使如此，以阿歷山大阿諾特的質素，在史諾麾下依然是必然正選，然而按史諾的戰術風格而論，單對單防守力更強、同為青訓出身的21歲新星干拿巴特利（Conor Bradley）可能更加切合他的口味。

考慮到這一點，阿歷山大阿諾特的離隊雖然對利物浦是重大損失，但已不是在高普年代那樣的無法想像。高普年代一雙出擊力強大的閘衛，到史諾年代基本上已「名存實亡」，TAA今季仍有6次助攻，羅拔臣至今尚未有進帳，隨着TAA的離隊，加上羅拔臣近季表現持續滑落，來季料失正選，下一個球季利物浦換上一對新閘衛，似乎才是正式告別高普年代，史諾加入屬意的新兵組成新班底，終於展開新一頁，寫下屬於自己的印記。

2019年金球獎，阿歷山大阿諾特與6位利物浦隊友一起入圍候選名單。（Getty Images）

3. TAA拒絕高薪留隊的理由

如果傳聞不太離譜，利物浦向TAA開出的新合約，出手並不較潛在新東家皇家馬德里低。阿歷山大阿諾特在正式公布離隊前，一直對去留三緘其口，去年10月他一個備受爭議的訪問，其實已露出端倪。當時他接受Sky Sports訪問，談到為英格蘭贏得世界盃與獲得金球獎（Ballon d'Or）之間，他會選擇金球獎。

當時他自信地說：「我相信我有能力做到，想成為首個做到的閘衛」，並揚言：「重點不是贏得多少錦標或獎牌，而是你能夠為足球付出多少，有否完全發揮潛能。」他曾兩度入圍金球獎名單，2019年與6位利物浦隊友一起入選，雲迪積克排名最高得第二，文尼、沙拿、艾利臣分列第4、5、7位，他獲得第19名。3年後再度入選，TAA得第22名。

歷來最接近金球獎的閘衛，是巴西傳奇左閘羅拔圖卡路士（Roberto Carlos），2002年金球獎獲得第二名，當屆大獎由他的前鋒隊友「大哨」朗拿度奪得。 女子足球方面也是如此，英格蘭右閘邦絲（Lucy Bronze）亦曾在2019獲得女子金球獎第二，僅次美國球后韋冰露 （Megan Rapinoe）。

利物浦擊敗熱刺英超封王，TAA在晏菲路走到Kop看台面前拍一拍胸口，一切盡在不言中。（路透社）

4. 力爭當上足球界的史提芬居里

TAA立志要成為「一個足球傳奇，一個改變足球的人」，矢言：「我不止要踢足球，還要改變足球，渴望成為足球歷來最佳右後衛。」這樣的右後衛，足球歷史上暫時未出現過，最近似一人在籃球界——金州勇士三分神射手史提芬居里。「咖哩仔」以一己之力改變籃球，如今連NBA內線球員也要具備三分和外投能力。

阿歷山大阿諾特許下宏願，他深知要達到這點，「我必須要去到摘星的高度，那裏正是我相信自己能達到的天花板。」他在利物浦已贏盡獎盃，金球獎卻連邊皮也擦不到，渴望轉變是件正常不過的事，而世上較利物浦更強大的球會屈指可數，可望幫助他更上層樓而對他有興趣的，大概只得皇馬一間。

有球迷焚燒阿歷山大阿諾特的球衣。（Ｘ）

5. 勇敢踏出舒適圈

人望高處，當明白阿歷山大阿諾特對自己生涯的要求和規劃，相信不難理解他的決定，而且更應該為他勇敢踏出舒適圈，向不熟悉的新環境挑戰感到敬佩。利物浦名宿加歷查表示，對TAA的選擇不感憤怒，「我只感到失望」，因為感覺即使利物浦能為他帶來一切獎盃，「感覺還是不夠」，正是這種「我們為你付出一切，你還是嫌我不夠好」的感覺，令加歷查理解球迷的怒火，拒絕加入譴責這些球迷的行列。

惟筆者以一個挑剔的球迷眼光來看，TAA的巔峰是2019/20為利物浦首奪英超一季，之後表現縱仍處不俗水平，已無復昔日那種對勝利的執着和渴求，現在才離隊可能已是高普的關係而延遲了。站在TAA的角度，他在利物浦已擁有傳奇地位，既然如此為何不外闖放手一博？最壞的不過是不甚了了，卻有機會再創新高峰。

或許當日看着偶像謝拉特最後關頭回心轉意，拒投車路士留在紅軍，保住傳奇地位，但生涯未能再創高峰，TAA很大機會步麥巴拿文、奧雲後塵成為皇馬一員。離隊不一定只對球員一方有利，新近例子有格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），冬季轉會窗離開拿玻里，如今在巴黎聖日耳門（PSG）如魚得水力爭首奪歐聯，而拿玻里亦在意甲領先，有望繼2022/23球季再次封王。

利物浦擊敗熱刺英超封王一刻，TAA在晏菲路盡情跟球迷慶祝，其中一幕是他走到Kop看台面前拍一拍胸口，似示意一切「在心中」，離隊聲明中他亦提及：「你們所作的一切我都感受到，感到被支持，我感到被愛，我享受在球會的每一分鐘。我希望大家感到，我已傾盡一切去報答大家，我為球會已經付出了所有。」他希望紅軍能一直贏下去，TAA對利物浦的愛意亦不會隨着離隊而結束，再次贏得英超後才告別，對他和利物浦而言都是個合適時機，而且從目前綜合情況來看，相信對日後彼此發展都是利多於弊。