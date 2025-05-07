歐聯4強︱阿仙奴主帥阿迪達對獎盃再有妙論　PSG翼鋒迪比利可上陣

撰文：吳慕兒
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阿仙奴力爭時隔19年再入歐聯決賽，4強首回合主場落球巴黎聖日耳門0：1，次回合作客巴黎任務艱巨，主帥阿迪達仍自信十足，豪言：「我們充滿能量，充滿熱情，距離歐聯決賽只差一場勝仗」，「我們來到這裏，就是為了創造歷史。」

歐聯4強︱阿仙奴主帥阿迪達稱，球隊與PSG之間差距微乎其微。（路透社）

阿迪達：距離決賽只差一場勝利

阿迪達堅稱，阿仙奴大有機會晉身決賽，「我們距離決賽只差一場勝利，已經不能要求更多。我們別再說話，一切留待球賽開始，展現我們最好，最好，最好，最好的一面，贏得比賽（Show our best, best, best, best version and win the game）。」

他揚言，想入歐聯決賽就要付出生命，「你必須在整個賽事表現突出，我們已達成很多偉大的事，但在巴黎一仗我們要再提升表現，我們擁有機會去創造歷史。」

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歐聯4強︱阿仙奴大戰當前的操練，將帥樂也融融。（路透社）

阿仙奴與獎盃的距離取決時機

對於阿仙奴與獎盃的距離，阿迪達認為關鍵是時機，「今季我們會嘗試，贏得獎盃要視乎適當的時機和地方。利物浦以較我們過去兩季少的分數贏得英超，可見合適時機是何等重要。希望我們在這裏、在巴黎也是合適的時機和地點，贏得晉身決賽的權利。」

阿仙奴首回合在防守中場湯馬士柏迪累積黃牌停賽下，主場0：1見負，今場有柏迪復出，可是球隊整季均受傷患困擾，有輕傷的守將添巴（Jurrien Timber）須再作評估，阿迪達表示「球隊如有需要」，另一守將卡拉科尼（Riccardo Calafiori）也可候命。

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歐聯4強︱阿仙奴中場迪格蘭賴斯稱，球隊今仗必須拿出勇氣。（路透社）

迪格蘭賴斯：球隊必須拿出勇氣

表現持續神勇的中場迪格蘭賴斯則稱，球隊必須拿出勇氣，「我們必須在這個最大舞台上展示，我們已經準備好在這個水平作賽。」他又表示，主帥阿迪達常常會在高壓情況下跟球員傾談，「領隊會跟我們講話，作為球員我們知道自己的任務，這就是足球。」

「我們出到場，可以為這球會達成一些偉大成就，那是我們渴望做到的事。即使落後0：1，我們依然保持完全的信念，完全確信我們能獲得勝仗。」賴斯曾在8強首回合對皇馬攻入生涯首兩個罰球，他表示阿迪達「總是會說一些有關某些人交出表現的神奇一刻，對皇馬一仗我能夠射入兩個罰球實在奇妙，但4強一戰或許是交由其他人上演這神奇一刻。」

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PSG翼鋒奧士文尼迪比利已復出操練，並確定夜對阿仙奴一戰可復出。（路透社）

PSG翼鋒迪比利可上陣

這位英格蘭中場稱，「我當然希望再次是我，但要贏得比賽，需要一個神奇時刻，作為球隊我們實在需要它，希望今仗我們可以交出一些特別時刻。」

PSG翼鋒奧士文尼迪比利首回合對阿仙奴時傷出，但他已復出操練，並確定今晚深夜對阿仙奴一戰可復出上陣。

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