歐聯4強︱阿仙奴主帥阿迪達對獎盃再有妙論　PSG翼鋒迪比利可上陣

阿仙奴力爭時隔19年再入歐聯決賽,4強首回合主場落球巴黎聖日耳門0:1,次回合作客巴黎任務艱巨,主帥阿迪達仍自信十足,豪言:「我們充滿能量,充滿熱情,距離歐聯決賽只差一場勝仗」,「我們來到這裏,就是為了創造歷史。」



歐聯4強︱阿仙奴主帥阿迪達稱,球隊與PSG之間差距微乎其微。(路透社)

阿迪達:距離決賽只差一場勝利

阿迪達堅稱,阿仙奴大有機會晉身決賽,「我們距離決賽只差一場勝利,已經不能要求更多。我們別再說話,一切留待球賽開始,展現我們最好,最好,最好,最好的一面,贏得比賽(Show our best, best, best, best version and win the game)。」

他揚言,想入歐聯決賽就要付出生命,「你必須在整個賽事表現突出,我們已達成很多偉大的事,但在巴黎一仗我們要再提升表現,我們擁有機會去創造歷史。」

歐聯4強︱阿仙奴大戰當前的操練,將帥樂也融融。(路透社)

阿仙奴與獎盃的距離取決時機

對於阿仙奴與獎盃的距離,阿迪達認為關鍵是時機,「今季我們會嘗試,贏得獎盃要視乎適當的時機和地方。利物浦以較我們過去兩季少的分數贏得英超,可見合適時機是何等重要。希望我們在這裏、在巴黎也是合適的時機和地點,贏得晉身決賽的權利。」

阿仙奴首回合在防守中場湯馬士柏迪累積黃牌停賽下,主場0:1見負,今場有柏迪復出,可是球隊整季均受傷患困擾,有輕傷的守將添巴(Jurrien Timber)須再作評估,阿迪達表示「球隊如有需要」,另一守將卡拉科尼(Riccardo Calafiori)也可候命。

歐聯4強︱阿仙奴中場迪格蘭賴斯稱,球隊今仗必須拿出勇氣。(路透社)

迪格蘭賴斯:球隊必須拿出勇氣

表現持續神勇的中場迪格蘭賴斯則稱,球隊必須拿出勇氣,「我們必須在這個最大舞台上展示,我們已經準備好在這個水平作賽。」他又表示,主帥阿迪達常常會在高壓情況下跟球員傾談,「領隊會跟我們講話,作為球員我們知道自己的任務,這就是足球。」

「我們出到場,可以為這球會達成一些偉大成就,那是我們渴望做到的事。即使落後0:1,我們依然保持完全的信念,完全確信我們能獲得勝仗。」賴斯曾在8強首回合對皇馬攻入生涯首兩個罰球,他表示阿迪達「總是會說一些有關某些人交出表現的神奇一刻,對皇馬一仗我能夠射入兩個罰球實在奇妙,但4強一戰或許是交由其他人上演這神奇一刻。」

PSG翼鋒奧士文尼迪比利已復出操練,並確定夜對阿仙奴一戰可復出。(路透社)

PSG翼鋒迪比利可上陣

這位英格蘭中場稱,「我當然希望再次是我,但要贏得比賽,需要一個神奇時刻,作為球隊我們實在需要它,希望今仗我們可以交出一些特別時刻。」

PSG翼鋒奧士文尼迪比利首回合對阿仙奴時傷出,但他已復出操練,並確定今晚深夜對阿仙奴一戰可復出上陣。