歐聯4強｜PSG變英超剋星相隔5年再闖決賽　安歷基賽後笑對嘲諷

巴黎聖日耳門是法甲班霸，但法甲卻時常被嘲諷為「農夫聯賽」（Farmer's League）。PSG今季在歐聯與英超球隊特別有緣，更逐一把利物浦﹑阿士東維拉﹑阿仙奴擊敗，彷彿變成「英超殺手」，相隔5年再闖歐聯決賽。

「是的，我們就是『農夫聯賽』，但以成績說話的感覺很好。」PSG主帥安歷基賽後風騷地說。



巴黎聖日耳門雙殺阿仙奴，打入歐聯決賽。（路透社）

歐聯4強｜阿仙奴負PSG無緣決賽 阿迪達力撐：沒有球隊比我們更好

歐聯4強，巴黎聖日耳門帶一球優勢返回主場出戰次回合，結果以2：1力克阿仙奴，總比數3：1晉級，繼2019/20球季後再闖決賽，與夢寐以求的歐聯錦標只差一場勝仗。

回看PSG的晉級過程，與英超球隊十分有緣，今季對上4隊英超軍，聯賽階段分別鬥阿仙奴及曼城，雖然作客不敵兵工廠，但在主場擊敗曼城。來到淘汰賽，16強硬撼利物浦，兩回合打成1：1，PSG藉互射12碼晉級。8強的對手又是英超隊，由前教頭艾馬利領軍的阿士東維拉，PSG再以5：4的總比數過關。

巴黎聖日耳門4強再遇阿仙奴，兩回合雙殺對手，一報歐聯聯賽的一敗之仇。PSG今季鬥4隊英超隊，全數也錄得戰果，彷彿變成「英超殺手」。

巴黎聖日耳門在聯賽一支獨秀，法甲常被笑稱為「農夫聯賽」，PSG主帥安歷基賽後大方承認，「是的，我們就是『農夫聯賽』！人們在談論我們的成績，稱讚球隊的發揮，以成績說話感覺很好。」

阿仙奴主帥阿迪達賽後堅稱，兵工廠是較強的一方，作為西班牙同鄉的安歷基當然不同意，「我與阿迪達是好朋友，但我不認同（阿仙奴踢得較好），他們確實給予我們不少苦頭，說到底都是靠入球定勝負，我們入球更多，亦值得進入決賽。」

PSG主帥安歷基笑認：「我們就是農夫聯賽」。（路透社）