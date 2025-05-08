歐聯球評︱阿仙奴與阿迪達未夠班　安歷基領PSG技術擊倒高下立見

阿仙奴繼首回合負0：1，次回合再以1：2落敗，歐聯四強以總比數1：3出局，阿迪達口中「為入決賽付出生命」的決心只在頭15分鐘出現，兩回合的表現只能以技不如人來形容，無論是他與安歷基兩帥鬥智，還是一班球員與巴黎聖日耳門全軍鬥力，都猶如大人與小朋友之間的對決，高下立見。



歐聯四強︱阿仙奴負PSG出局，阿迪達與球員表現都未夠好。（路透社）

1. 戰情重溫：阿仙奴只踢了頭15分鐘好波

阿仙奴作客大巴黎，甫開賽已反客為主，以迪格蘭賴斯一記稍為斜出的頭槌打響頭炮，之後利用角球和界外球「手榴彈戰術」猛攻，馬天尼利入楔快射、奧迪加特禁區邊勁射一一被門將當拿隆馬擋出，當大家以為熟悉的兵工廠終於回來了，不料竟已開到荼靡，這頭15分鐘已是阿仙奴在兩回合發揮最好時刻。

PSG第一個攻勢，「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）便憑快速反擊起腳中柱，為阿仙奴後防響警號，如非今場正選上陣的19歲小將杜伊（Désiré Doué）「慷慨」，也不用等到賴斯在危險地帶犯規，PSG在一次罰球攻勢後，由法比安雷斯一記精彩窩利抽射破網。

歐聯四強︱法比安雷斯精彩窩利抽射破網為PSG開紀錄。（路透社）

2. 安歷基一個調動送比賽「入雪櫃」

當PSG在27分鐘先開紀錄，阿仙奴彷彿被打沉，開賽初段的銳氣消失，反觀PSG球員愈踢愈有信心。阿仙奴半場落後一球，下半場未有改善，甚至表現更差，今場無甚表現的右翼沙卡難得在64分鐘有次高質素射門，只能目送當拿隆馬如超人一樣反應極快地飛身以指尖撲出。兩分鐘後，VAR檢視今場進退失據的小將利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）禁區內犯手球，球證判罰十二碼，如非主射的域天拿宴客，比賽已「進入雪櫃」。

不過PSG主帥安歷基以一個換人確保阿仙奴無力翻身——域天拿69分鐘射失十二碼，安歷基立即變陣，70分鐘換入奧士文尼迪比利。調動立即帶來效果，迪比利72分鐘為夏基美送上助攻，比數改寫成2：0，總比數拉開至3球差距，就算沙卡76分鐘近門射入為阿仙奴開齋，未能改變四強止步命運。

歐聯四強︱奧士文尼迪比利後備入替即貢獻助攻。（Getty Images）

3. 阿迪達未開波已落後

事實上，阿仙奴今場未開波已經落後。說的不是首回合比數，而是球隊備戰。首回合落後0：1，之後英超對般尼茅夫一仗阿迪達竟派出最強陣容應戰，完全未為次回合對PSG留力。球員沒有輪換，體能上大為輸蝕，而且最終以1：2敗陣，賠了夫人又折兵。

戰術上，今場阿仙奴頭15分鐘「力谷」未能取得入球，PSG領先後阿仙奴方寸大亂，阿迪達亦沒有Plan B，任由馬天尼利與夏基美單打獨鬥愈踢愈頹，利維斯史基利防守輸經驗不斷出錯，沙卡在右路太上腳無甚作為……他一直未作調整，直到利維斯史基利輸十二碼才將他調走，但為時已晚。

反觀安歷基先將迪比利列後備，刻意留有一手，70分鐘才放他出來，效果亦立竿見影。從防守以至球隊全場部署，大巴黎在細節上均完勝阿仙奴，阿迪達與安歷基之間的領軍功力，高下立見。

歐聯四強︱阿仙奴負PSG出局，雙方將帥表現高下立見。（路透社）

4. 球員心理質素與表現分野

阿仙奴即使在頭段曾佔優勢，PSG眾將完全未受動搖，一班球員神情堅定，當鏡頭每次轉向後備席上的迪比利，隔着屏幕也可看到他雙眼猶如有團火。而在法比安雷斯入球後，他的笑容更是滿懷自信，流露出一副「我們必入決賽」的神態。雙方此消彼長，阿仙奴連最突出的賴斯也愈踢愈靜。

首回合阿仙奴表現失準，可能是球員怯場，次回合在巴黎他們攻勢看似佔優，19次射門較PSG的11次更多，中框其實只得4次，PSG較他們還要多兩次。阿仙奴進攻上射門質素不夠好，大部分時間也在PSG掌握之中，防守方面亦輸經驗，球員從心理質素以至整體表現，均及不上對手。

歐聯四強︱阿仙奴負PSG出局，未來仍須努力。（路透社）

阿迪達賽後說：「我肯定沒有球隊比我們更出色，但偏偏我們出局了」只是自欺欺人，實際上阿仙奴技不如人，兩回合交手，將帥的表現猶如孫悟空遇上師傅唐三藏，處處受制。阿仙奴不止輸給PSG，平心而論，他們也是準決賽4支球隊之中，發揮最差一隊。球員質素也許有力一拚，只是未能表現出來。

今次四強對決正好是近年持續進步的阿仙奴，一次檢視實力的大好機會，可惜事實證明阿迪達和阿仙奴都未夠班，日後仍須努力。又一次與冠軍這麼近、那麼遠，要進步的不單是球員，主帥阿迪達才是最需要提升實力的一個位置。