中超︱徐宏傑轟世界波 今季三入球全助雲南玉昆奠勝 黑粉也道歉
撰文：袁志浩
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香港球員徐宏傑於中超再取得入球，一記世界波助雲南玉昆反勝山東泰山，取得今季聯賽第三勝，當中三場勝仗的奠勝球，全都由徐宏傑射入。
中超第11輪，由升班馬雲南玉昆主場對前列的山東泰山，由韓籍名帥崔康熙帶領的山東泰山，上半場領先兩球，但雲南玉昆換邊後由兩位外援入波追平。
比賽戰至74分鐘，今場正選踢左閘的徐宏傑於左路掟界外球，隊友頭槌頂至小禁區附近但被解圍，皮球彈落禁區內靠左的K角位，徐宏傑隨即衝前狂抽近柱破網，助雲南玉昆反勝3：2完場。
↓↓↓↓↓徐宏傑世界波於片段5分04秒開始↓↓↓↓↓
內地傳媒以「暴力世界波」形容此記入球，名記馬德興更稱是「神仙球」，徐宏傑賽後當選本仗最佳球員。而事實上連同4：3四川九牛、1：0青島海牛兩仗，他今季三度於中超取得進帳，都是該場比賽的奠勝球，而雲南玉昆今季聯賽就只得3勝。
徐宏傑賽後受訪時稱：「當然很開心，最重要的是我們上半場0：2落後，但下半場我們很拼、可以打進3球，這是靠每一個人不放棄的精神。感謝球迷們的支持，我們會好好準備下一場比賽。」
有內地網民讚揚徐宏傑，「香港小伙不錯」，又指「我為去年黑（批評）你向你道歉」，也有人重提去年港足友賽擊敗國足，「看看徐宏傑、陳晉一這些人在中超的表現，咱們踢不贏中國香港不是很正常的事嘛？全亞洲都在進步。只有咱們水準下降了。」
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