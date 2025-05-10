沙比阿朗素離利華古遜　勢轉投皇馬　西媒爆戰術計劃兼收購人選

利華古遜主教練沙比阿朗素周五（10日）在記者會上公布，已經跟球會達成協議，餘下兩場比賽將是他帶領利華古遜的最後兩仗，意味他季後將會離隊。西班牙媒體《馬卡報》稱，沙比阿朗素將執掌皇家馬德里。



沙比阿朗素2022年加盟利華古遜，上季帶領球隊不敗贏得德甲，再勇奪德國盃成雙冠王，去季後高普離開利物浦，沙比阿朗素接手的呼聲甚高，但結果這位少帥選擇留隊。他與利華古遜的合約原本直至明年夏天，但據利華古遜指，沙比阿朗素希望提前解約。

西班牙媒體《馬卡報》稱，沙比阿朗素將執掌他曾效力的皇家馬德里，因球會決定跟現任主帥安察洛提分道揚鑣，而安察洛提與極有可能轉而成為巴西國家隊主教練，率領球隊征戰明年的世界盃。

沙比阿朗素勢執掌皇馬。（Getty Images）

據《馬卡報》報道，沙比阿朗素會跟皇馬簽約三年，甚至已準備好帶來明確的戰術特色——在利華古遜取得成功的3-4-3陣式，三名後衛除必須擁有一對一防守能力外，也需懂得從後場組織。

三中堅前要有兩名中場重心（pivot），以鞏固球隊；兩名翼衛需要有一定進攻能力，以在組織時提供闊度；而進攻球員上，沙比阿朗素則鐘情有創造性的球員。

阿歷山大阿諾特已確定離開利物浦。（Getty Images）

在阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）即將來投下，皇馬認為他符合沙比阿朗素的選兵條件，但仍要在左翼衛位置上尋找與他相似的球員，如基羅納的古泰利斯（Miguel Gutierrez ）。

外界一直盛傳皇馬有意羅致沙列巴。（Getty Images）

另外，般尼茅夫守將侯辛（Dean Huijsen）與阿仙奴後衛威廉沙列巴（William Saliba）都是新中堅人選。

皇家蘇斯達的蘇比文迪（Martin Zubimendi）則是中場的潛在收購人選，在各種情況下可分別夥拍比寧咸、華維迪或卡馬雲加組成中場線。前線則維持起用麥巴比、雲尼斯奧斯、洛迪高（Rodrygo）與安迪歷（Endrick）配搭出戰。