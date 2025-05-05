英超｜阿歷山大阿諾特宣布今夏離開利物浦　勢投皇家馬德里

利物浦後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）正式向利物浦表達季尾離隊的意願，外界估計他將會以自由身轉投西甲班覇皇家馬德里。



阿歷山大阿諾特是利物浦自家培育的青訓球員，已在紅軍各級梯隊效力共20年，現時是球隊其中一名副隊長。他為紅軍在英超上陣257場賽事，成功於2019/20及今季兩奪英超冠軍，而2018/19及2021/22兩季亦僅以一分不敵曼城屈居亞軍。

阿歷山大阿諾特在社交平台發表離隊告白：

阿歷山大發表的聲明表示：「我首要說的是，這是一個不容易的決定，混合了很多想法或感受才得出這個結果。我在這裏已經20年了，我深愛着在這裏的每一分鐘，我想在這裏得到的一切夢相都已經達成了。」

「在這裏每日出入逾20年後，我開始覺得自己要一個新的轉變，無論作為球員還是一個人，都需要新的挑戰；而我相信現在正是時候。」

「我有很多話想說，而最重要的是由衷的感謝。你們（球會）在我紅軍生涯第一天開始已經陪我一起度過，支持我直至今天。」

「你們所作的一切我都感受到，感到被支持，我感到被愛，我享受在球會的每一分鐘。我希望大家感到，我已傾盡一切去報答大家，我為球會已經付出了所有。」

「我希望我會能一切贏下去，有關我離隊決定的各種聲音，都不能洗去我們今季取得的成就。今季是神奇的一季，我能夠置身其中感到很驚喜，希望大家不要為這一新聞糾纏太久，可以在季尾為大家所作的成就投入地慶祝。」

至於利物浦球會則在聲明中表示，「阿歷山大阿諾特將會離隊，球會感激和感謝他所作的一切，並持續地為球會帶來成功。」