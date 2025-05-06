全紅嬋連續三次不敵陳芋汐　自揭最大原因　承認身體胖了而非結實

中國跳水運動員全紅嬋連續三次在大型賽事中不敵隊友陳芋汐，正值發育期的她自揭最大原因是沒有自律，但認為這並非「問題」，因每個人都避免不了。



日前於北京水立方舉行的跳水世界盃總決賽，全紅嬋雖與陳芋汐合力在女子雙人10米高台奪金，但她在女子單人10米高台不敵隊友陳芋汐摘銀。

當中決賽5跳之中，陳芋汐有4跳都比全紅嬋高分，另外一跳兩人分數一樣；兩人總分相差超過20分，陳芋汐可算是「完勝」。這也是繼跳水世界盃墨西哥站、加拿大站後，全紅嬋連續第三次敗給隊友。

全紅嬋於跳水世界盃女子個人10米高台不敵陳芋汐奪銀。（Getty Images）

踏入18歲的全紅嬋正值發育期，然而跳水所有項目中，女子10米高台改朝換代得最快，多年來於奧運此單人項目奪金的運動員，從未有人超過20歲，因為身形愈小、體重愈輕，運動員完成動作需要消耗的力量和體能就越少。

自從巴黎奧運奪金後，全紅嬋返回家鄉放假，也參與不少活動，身型明顯有變化。中央電視台記者訪問全紅嬋時，指她身型更結實，全紅嬋先靦腆一笑，然後誠實回應：「其實是胖了。也沒有更結實吧，都是胖出來的。」

全紅嬋指自己胖了不少。（Getty Images）

之後全紅嬋在混合採訪區就被問到奧運後狀態有問題，她應該這並非「問題」，因每個人都避免不了發育，「各方面都長了，然後動作肯定會有變化吧，所以就沒有那麼快地能恢復得更好吧。現在跳完今天這樣，我覺得也算可以的了。」

全紅嬋認為自己不夠自律。（Getty Images）

她自揭當中最大困難，也就是控制不到體重的原因，就是「沒有自律」，「（陳若琳教練）之前已經開導過我很多，但總體下來也就兩個字自律吧，就是自己的問題吧，也沒有很好地去控制自己。」

陳若琳曾透露，全紅嬋曾因偷吃零食自責，稱「管不住嘴」是她最大敵人，而內媒也稱，全紅嬋遺傳了母親的易胖體質，因此要控制體重比較困難。

全紅嬋與陳芋汐。（Getty Images）

相比之下，年長一歲的隊友陳芋汐更早面對發育大關，卻成功控制了體重，依靠的正是極度自律，如外出比賽時會攜帶電子秤，有時會一天稱重10次。

陳芋汐曾表示，長時間自律去達成目標（奪金）而帶來的快樂，比起想做什麼就做什麼、想吃什麼就吃什麼的快樂更高級。且看往後比賽，甚至今年全運會，全紅嬋能否克服難關，再度站上女子單人10米高台頒獎台的最高點。