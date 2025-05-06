F1｜6名新秀發展各異　有人邊讀書邊創紀錄　名將之子面臨被炒

F1（一級方程式）今季有6名新秀，有人以好表現吸引眼球，像平治的安東尼利就在剛過去的邁亞密站奪得衝刺賽頭位，打破F1紀錄；但也有人遭「降班」、甚至面臨失去席位。

英國BBC報道指，MotoGP傳奇車手馬克杜漢之子、今季效力Alpine的杜漢，將會失去席位，被阿根廷車手高拿賓圖取代。



杜漢的首個全職F1生涯起步並不順利。（路透社）

杜漢在邁亞密站正賽，一起步就因與RB車手羅臣的戰車擦撞爆軚而要退賽，這也可能成為他最後一場F1賽事。在邁亞密站結束後，多間媒體都報道指，Alpine有意即時撤換杜漢，英國BBC其後亦引述消息指，Alpine很有機會在5月16至18日的意大利恩莫娜站前，決定更換車手，由現為後備車手的阿根廷人高拿賓圖取代杜漢，杜漢仍會是團隊一員。

Alpine去年決定與奧干分道揚鑣後，在8月宣布會由當時出任後備車手的杜漢，擔任2025年的正選車手。不過，去年威廉士車隊季中炒掉沙根特、起用高拿賓圖暫代期間，高拿賓圖交出亮眼表現，在阿塞拜疆站排位賽獲第9名、並以第8名完成正賽，其後再在美國站取得積分，一度傳出包括紅牛和Alpine在內的車隊希望簽下他，惟他其後在巴西、卡塔爾和阿布札比站都因炒車退賽，有指紅牛因而打消以他取代佩雷斯的念頭。

高拿賓圖去年的表現已引來各車隊注意。（Getty Images）

Alpine一直對高拿賓圖有興趣，去年在杜漢還未出戰第一場F1賽事前，已傳出車隊想改以高拿賓圖夥拍加斯利做2025年的陣容，雖然當時未有成真，但Alpine其後簽下高拿賓圖做後備車手，已令傳聞愈演愈烈。

杜漢在自己的第一個正選身份出戰的F1賽季，至今完成了6站賽事，在自己主場的澳洲站和剛過去的邁亞密站正賽，都在第一圈就炒車退賽；而另外4站都未能取得積分，速度也與隊友加斯利有距離，到邁亞密站雖然在排位賽擊敗加斯利，惟正賽第一圈便炒車成為致命傷。他在日本站的自由練習時段，也曾嚴重炒車，令車隊損失不菲。

Alpine如此積極地以高拿賓圖取代杜漢，除了考慮戰績，21歲的高拿賓圖也有許多實力雄厚、來自拉丁美洲的贊助支持，包括阿根廷最大規模的能源公司YPF、跨國資訊科技公司Globant、拉丁美洲大型電商平台Mercado Libre、阿根廷加密貨幣交易平台Ripio和阿根廷音樂人Bizarrap等等。若高拿賓圖取得正選車手席位，相信贊助商也願向Alpine投資。

安東尼利在平治表現出色。（Getty Images）

今季F1的6名正選新秀發展各異，最搶眼的當數平治的超級新秀安東尼利，這位18歲小將雖然仍要兼顧高中學業，但在賽道上很快已交出好表現，第一站就由第16名起步、衝上第4名完賽，在邁亞密站衝刺排位賽取得頭位，成為F1史上最年輕頭位車手，至今6站賽事有5站都取得積分，目前在車手榜排第6位。

至於從紅牛車隊「降班」到RB的羅臣則起色不大，相較之下，其新秀隊友赫查表現更穩定，也曾取得積分。波杜尼圖則似乎受限於沙巴戰車的戰力，至今未能獲得積分，排在車手榜尾。