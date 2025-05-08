桌球世錦賽︱趙心童領結上小精靈有玄機　奪冠未慶祝跟一件事有關

28歲中國球手趙心童日前於桌球世錦賽（World Snooker Championship）決賽，以總局分18：12擊敗威爾斯「黃金左手」、馬克威廉斯（Mark Williams），成為中國首位，也是亞洲首位桌球世錦賽冠軍。近日他接受官方訪問，回應了一系列問題。



趙心童接受WST（世界桌球巡迴賽，World Snooker Tour）官方專訪時被問到，有球迷發現他奪冠時領結上印有寵物小精靈的小火焰猴，當中有什麼含義，他這樣回應：「想要一些活潑的東西，像出場音樂一樣，會讓人感覺更有活力。」

有球迷發現趙心童奪冠時領結上印有一隻小火焰猴。（Getty Images）

根據香港寵物小精靈官網，小火焰猴「活力十足，時時刻刻都充滿鬥志」，但當生命值（Health Point）減少時，招式威力會提高，與趙心童經歷被禁賽的低潮，復出8個月即登上世界之巔可說是十分相似。

值得一提，趙心童2022年世錦賽就曾用上陳奕迅的《孤勇者》作出場音樂；而今屆賽事他則用上由美國搖滾樂隊Redbone的《Come and Get Your Love》，此曲屬電影《銀河守護隊》中超級英雄星爵（Star-Lord）的出場曲，曲風逗笑輕快，可見他兩年來心態上的轉變。

趙心童獲勝後沒有激動慶祝。（ Getty Images）

趙心童又稱，自己從未想過成為首位來自中國的世錦賽冠軍，但被問到為何獲勝一刻沒有做出激動的慶祝動作，而是十分平靜，他解釋這跟自己性格有關，「過往比賽都沒有做過什麼慶祝動作，有可能是未達到我最想慶祝的那個點吧。」

官方之後又讓趙心童參與「快問快答」，在目前長居的英國城市謝菲爾德（Sheffield）與上海之間選了後者，他大部份答案都能在一秒內作答，唯獨在「火箭」奧蘇利雲與前輩丁俊暉之間猶豫。

眾所周知，奧蘇利雲對趙心童愛護有加，多次為他提供技術與心理上的指導，趙心童在世錦賽四強擊敗火箭後，也特意感激火箭，「沒有他就沒有今天的我」。然而在深思與冷笑過後，趙心童最終選擇了丁俊暉，就像是他在社交網站上回應對方的祝賀一樣，「謝謝暉哥當年的堅持與突破，讓我們今天能站在更寬的跑道上繼續奔跑。」