桌球世錦賽︱趙心童領結上小精靈有玄機　奪冠未慶祝跟一件事有關

28歲中國球手趙心童日前於桌球世錦賽(World Snooker Championship)決賽,以總局分18:12擊敗威爾斯「黃金左手」、馬克威廉斯(Mark Williams),成為中國首位,也是亞洲首位桌球世錦賽冠軍。近日他接受官方訪問,回應了一系列問題。



趙心童接受WST(世界桌球巡迴賽,World Snooker Tour)官方專訪時被問到,有球迷發現他奪冠時領結上印有寵物小精靈的小火焰猴,當中有什麼含義,他這樣回應:「想要一些活潑的東西,像出場音樂一樣,會讓人感覺更有活力。」

有球迷發現趙心童奪冠時領結上印有一隻小火焰猴。(Getty Images)

根據香港寵物小精靈官網,小火焰猴「活力十足,時時刻刻都充滿鬥志」,但當生命值(Health Point)減少時,招式威力會提高,與趙心童經歷被禁賽的低潮,復出8個月即登上世界之巔可說是十分相似。

值得一提,趙心童2022年世錦賽就曾用上陳奕迅的《孤勇者》作出場音樂;而今屆賽事他則用上由美國搖滾樂隊Redbone的《Come and Get Your Love》,此曲屬電影《銀河守護隊》中超級英雄星爵(Star-Lord)的出場曲,曲風逗笑輕快,可見他兩年來心態上的轉變。

趙心童獲勝後沒有激動慶祝。( Getty Images)

趙心童又稱,自己從未想過成為首位來自中國的世錦賽冠軍,但被問到為何獲勝一刻沒有做出激動的慶祝動作,而是十分平靜,他解釋這跟自己性格有關,「過往比賽都沒有做過什麼慶祝動作,有可能是未達到我最想慶祝的那個點吧。」

官方之後又讓趙心童參與「快問快答」,在目前長居的英國城市謝菲爾德(Sheffield)與上海之間選了後者,他大部份答案都能在一秒內作答,唯獨在「火箭」奧蘇利雲與前輩丁俊暉之間猶豫。

眾所周知,奧蘇利雲對趙心童愛護有加,多次為他提供技術與心理上的指導,趙心童在世錦賽四強擊敗火箭後,也特意感激火箭,「沒有他就沒有今天的我」。然而在深思與冷笑過後,趙心童最終選擇了丁俊暉,就像是他在社交網站上回應對方的祝賀一樣,「謝謝暉哥當年的堅持與突破,讓我們今天能站在更寬的跑道上繼續奔跑。」