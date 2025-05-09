世界女排聯賽｜中國女排24人名單出爐 以小將為主 僅3人是90後
撰文：普利森
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中國女排由新帥趙勇接掌後改頭換面，世界女排聯賽更新24人名單，當中只留用新任隊長龔翔宇﹑李盈瑩﹑王媛媛﹑王夢潔等4名具經驗球員，其餘都是年輕小將為主。
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巴黎奧運後，中國女排步入「後朱婷年代」，由新帥趙勇接手即進入大換血階段，為3年後的洛杉磯作準備，全隊只得隊長龔翔宇﹑王媛媛及王夢潔3名「90後」球員，其餘都是2000年打後出生，當中楊舒茗今年生日才滿17歲，但她卻是上年亞少賽的最有價值球員，而中國女排尚未公布14人的大軍名單。
中國女排今年將出戰3站世界女排聯賽，先在北京主場登場，然後6月中在香港出戰，最後一站在美國阿靈頓（Arlington）。
中國隊世界女排聯賽24人名單
主攻：吳夢潔﹑莊宇珊﹑唐欣﹑李盈瑩﹑董禹含﹑黃悦鑫﹑仲慧
副攻：王媛媛﹑萬梓玥﹑單琳倩﹑陳厚羽﹑王奧芊﹑高意
接應：龔翔宇﹑楊舒茗﹑范泊寧﹑周頁彤
二傳：鄒佳琪﹑殷小嵐﹑張籽萱﹑許曉婷
自由人：倪非凡﹑王夢潔﹑鄭欣怡
中國女排世界女排聯賽賽程
北京站
6月4日晚上7:30 中國 對 比利時
6月5日晚上7:30 中國 對 波蘭
6月7日晚上7:30 中國 對 法國
6月8日晚上7:30 中國 對 土耳其
香港站
6月18日晚上8:30 中國 對 捷克
6月19日晚上8:30 中國 對 保加利亞
6月21日晚上8:00 中國 對 日本
6月22日晚上8:00 中國 對 意大利
美國阿靈頓站
7月10日早上5:00 中國 對 多加尼加共和國
7月12日早上8:30 中國 對 加拿大
7月13日早上5:00 中國 對 德國
7月14日早上8:00 中國 對 美國
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